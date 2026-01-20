Mirtha Legrand presidió la tradicional Gala solidaria de Fundami y donó valiosas piezas de su colección de joyas
Como cada verano, en el Hotel Costa Galana se realizó la cena en beneficio del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata
- 1 minuto de lectura'
MAR DEL PLATA.- Este lunes se llevó a cabo la XXVl Gala Solidaria de Fundami (Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti) en beneficio de este importante centro de salud de la ciudad.
El evento contó con la presencia de Mirtha Legrand, madrina honoraria de la Fundación, y de Claudia Álvarez Argüelles, vicepresidenta.
Participaron de la cena destacadas figuras del ambiente artístico y el deporte y la imitadora Fátima Flórez ofreció algunos de los cuadros musicales de la noche.
Con clima celebratorio, como sucede en cada temporada, más de 400 comensales dijeron presente para ayudar a una de las instituciones más queridas de la ciudad.
