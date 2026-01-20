LA NACION

Mirtha Legrand presidió la tradicional Gala solidaria de Fundami y donó valiosas piezas de su colección de joyas

Como cada verano, en el Hotel Costa Galana se realizó la cena en beneficio del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Pablo Mascareño
La diva es la madrina honoraria de la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, que cumple un importante rol en la atención de madres y niños
MAR DEL PLATA.- Este lunes se llevó a cabo la XXVl Gala Solidaria de Fundami (Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti) en beneficio de este importante centro de salud de la ciudad.

El evento contó con la presencia de Mirtha Legrand, madrina honoraria de la Fundación, y de Claudia Álvarez Argüelles, vicepresidenta.

Participaron de la cena destacadas figuras del ambiente artístico y el deporte y la imitadora Fátima Flórez ofreció algunos de los cuadros musicales de la noche.

Con clima celebratorio, como sucede en cada temporada, más de 400 comensales dijeron presente para ayudar a una de las instituciones más queridas de la ciudad.

Claudia Álvarez Argüelles en la mesa principal junto a Mirtha Legrand, la gran estrella de la noche. La recaudación fue de $153.060.000
Uno de los platos fuertes de la noche fue la actuación de Fátima Florez, quien recreó un cuadro de Chicago, personificando a Liza Minnelli. Entre los proyectos de la actriz se encuentra la realización de esta pieza, un clásico del teatro musical del mundo
Guillermina Moreno y Fabián Medina Flores, los conductores de la alfombra roja, junto a Mirtha Legrand y Claudia Álvarez Argüelles
Claudia Álvarez Argüelles continúa la tarea iniciada por su madre, María del Carmen Cheda de Álvarez Argüelles, quien preside Fundami y siempre se mostró comprometida con las necesidades del hospital Materno Infantil
El exintendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y su mujer, Eugenia Pruzzo, dijeron presente en la Gala realizada frente a Playa Grande
Alberto "Beto" Martínez, padre del campeón del mundo "Dibu" Martínez, junto a Laura, su pareja, quienes fueron de los primeros en llegar y posar para los fotógrafos. Durante la velada hubo una sorpresa de parte de algunos integrantes de la selección nacional, “Cuti” Romero, Thiago Almada y Julián Álvarez se comprometieron a enviar una casaca firmada por todos los jugadores del plantel
El momento en el que se anuncia la importante donación de piezas únicas de la colección personal de Mirtha Legrand, conformada por un brazalete, un colgante y una gargantilla. La diva anticipó su presencia en la Gala a realizarse el próximo verano cuando se encuentre pronta a cumplir sus 100 años
Luego de su presentación, Fátima Florez se acercó para saludar a Claudia Álvarez Argüelles y a Mirtha Legrand, ubicadas en la mesa principal
La actuación del grupo Alicante envolvió de clima español la noche. Trajes típicos, zapateo y flamenco, en un momento ovacionado por los presentes
Acondicionado para albergar a decenas de comensales, el salón principal del Costa Galana lució con todos sus brillos, en una noche que también contó con la palabra del director asociado del Hospital Materno Infantil, Dr. Mariano Irigoin, en representación del Dr. Hugo Casarsa, director de este centro de salud
Pablo Mascareño
