Luz verde al acuerdo UE-Mercosur: el Gobierno celebra el avance y el campo reclama reglas previsibles y baja de impuestos para aprovecharlo

Luego de que la Unión Europea (UE) notificara formalmente a los países del Mercosur que el acuerdo comercial entre ambos bloques comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1° de mayo de 2026, una vez cumplidos los pasos administrativos necesarios, en redes sociales el Gobierno y la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebraron la decisión.

Para la entidad ruralista, es fundamental que este proceso sea acompañado por “políticas internas que mejoren la competitividad, reduzcan la carga impositiva y garanticen condiciones equitativas para los productores”.

El primero en manifestarse fue el canciller Pablo Quirno que dijo en su cuenta personal de X: “La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea a partir del ° de mayo. La Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar".

La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026

Según se informó, la Comisión Europea envió una “nota verbal” a Paraguay —en su rol de custodio de los tratados del Mercosur—, lo que representa el último paso procedimental para habilitar la entrada en vigencia parcial del entendimiento.

En este contexto, también la SRA se manifestó al respecto y destacó: “Celebramos la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a partir del próximo 1° de mayo. Se trata de una oportunidad para fortalecer la inserción internacional de nuestro país y potenciar el desarrollo del sector agroindustrial".

“Consideramos que es fundamental que este proceso sea acompañado por políticas internas que mejoren la competitividad, reduzcan la carga impositiva y garanticen condiciones equitativas para nuestros productores. Con reglas claras y previsibilidad, el campo argentino puede ser un motor clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el ingreso de divisas en esta nueva etapa de integración con Europa", agregó la entidad que preside Nicolás Pino.

Celebramos la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a partir del próximo 1° de mayo. Se trata de una oportunidad para fortalecer la inserción internacional de nuestro país y potenciar el desarrollo del sector agroindustrial.



Desde la Sociedad… — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) March 23, 2026

De acuerdo con el comunicado, el acuerdo se aplicará entre la UE y los países del Mercosur que hayan completado sus procesos de ratificación y lo hayan notificado antes de fines de marzo. En ese sentido, la Argentina, Brasil y Uruguay ya cumplieron con ese requisito, mientras que Paraguay, que recientemente ratificó el acuerdo, enviaría su notificación en breve.

La aplicación provisional implicará, desde el primer día, la eliminación de aranceles sobre determinados productos, con el objetivo de generar “reglas previsibles para el comercio y la inversión”.

El acuerdo también apunta a fortalecer la cooperación entre ambos bloques en temas globales, como el cambio climático y los derechos laborales, además de contribuir a cadenas de suministro “más resilientes y confiables”, dijeron en la notificación TWITTER - TWITTER

En ese marco, se destaca que empresas, consumidores y productores europeos podrán comenzar a beneficiarse de inmediato, mientras que los sectores considerados sensibles estarán protegidos mediante salvaguardas.

El acuerdo también apunta a fortalecer la cooperación entre ambos bloques en temas globales, como el cambio climático y los derechos laborales, además de contribuir a cadenas de suministro “más resilientes y confiables”.

Formal notification: A key step in proving our credibility as a trading partner. Now we must turn the 🇪🇺 @mercosur deal into real outcomes, boosting trade, growth, jobs. Provisional application from May gets us moving while we complete democratic steps. 👉 https://t.co/epHGJDQGaE pic.twitter.com/h43fmVKxFn — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 23, 2026

En este sentido, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, subrayó la relevancia del paso dado: “Hoy es un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave”. Y agregó: “La prioridad ahora es transformar este acuerdo en resultados concretos, brindando a los exportadores de la UE la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo”.

Finalmente, el funcionario señaló que la aplicación provisional permitirá comenzar a materializar los beneficios del acuerdo mientras se completan los procedimientos democráticos restantes en cada jurisdicción.