Misterio: volvieron a aparecer “casos extraños” de animales mutilados

SANTA FE.- Más de un centenar de vacas y caballos mutilados en los últimos dos años, todos con “cortes quirúrgicos”, según la descripción de los productores, animales que a pocas horas de morir no tienen rastros de sangre en sus cuerpos ni emanan olores. Ese cuadro de situación volvió a registrarse en esta provincia. Como en otras zonas, ahora en el norte santafesino “comenzaron a multiplicarse las denuncias de extraños casos de mutilaciones en animales de campo”, según la advertencia de productores agropecuarios.

El común denominador es que se encuentran animales muertos con cortes perfectos, ausencia total de sangre y sin huellas alrededor de los cuerpos. “Es más: ningún carroñero lo come. Eso es muy extraño”, aseguró a LA NACION Fernando Cracogna, un conocido productor de Avellaneda, muy cerca de Reconquista.

Un caso de un animal mutilado en la zona de Avellaneda en 2020. Según los productores se volvieron a presentar este tipo de situaciones

Dijo: “Al oeste de Avellaneda, vimos un caso en los últimos días. Un caso muy misterioso al que ningún veterinario le encuentra una explicación. Nadie sabe quién hace esto".

“El corte es perfecto como con un bisturí y, si uno se acerca comprueba que no hay olor, tampoco queda sangre en los cuerpos. Sinceramente, lo que sucede es terrible”, subrayó.

La descripción coincide, en varios aspectos, con otros de tiempo atrás cuando los animales presentaban la extracción de órganos blandos, lengua o globo ocular, sin desgarros irregulares y con bordes de corte limpios.

Cracogna tiene variada experiencia en este tipo de casos. “Todos son casos misteriosos, aunque parece que nos estamos acostumbrando. En los últimos años perdí un potrillo y varios vacunos. Y cuando llevé a los veterinarios al campo, miraron y evaluaron la situación, pero dijeron que no tienen una explicación porque no saben quién hace esto”, resaltó.

Como en otras ocasiones se mencionó, en este caso vecinos de las diferentes zonas afectadas por estos hechos comentaron que en las noches previas escucharon ruidos inusuales.

Un caso que Cracogna considera necesario comentar, para aportar elementos a la investigación, es lo denunciado por productores que se encontraron con animales mutilados en sus campos.

“Uno de los productores comentó que se podía observar una luz sobre los animales de un campo, precisamente en un feedlot, alrededor de las 4 de la mañana. Tras ello, en el lugar se encontró una vaca mutilada. Según los testigos, era una noche muy oscura, cerrada”, amplió.

Casos

El productor norteño especuló: “Todos estamos en la incertidumbre porque no sabemos quién hace esto. Y hay algo que también hay que tener en cuenta: siempre se ataca a hembras, nunca a ejemplares machos. Es misterioso”.

En tanto, Fabricio Bogner, productor agropecuario de Colonia San Manuel, cerca de Avellaneda, relató: “Uno se va del campo y el animal está bien; al otro día llegás y está muerto, le falta el cuero contra la carretilla, le falta toda la lengua, desde el tronco, le falta la parte de la ubre, se la sacan desde adentro, le queda el cuerito nomás, y los genitales. Le abren el cuero y la vacían desde adentro”.

Mientras la incertidumbre crece varios productores admitieron que optaron por reforzar la vigilancia nocturna en sus predios, en tanto otros suspendieron actividades de pastoreo en campos abiertos hasta que haya una explicación clara de lo sucedido.