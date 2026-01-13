No habrá administración estatal en la cuota de exportación de carne vacuna a China

Luego de que China pusiera en marcha un sistema de cuotas por país para la importación de carne vacuna, por un supuesto dumping, para el sector exportador argentino comenzaron a aclararse algunos puntos clave del nuevo régimen. Según pudo saber LA NACION, tras una reunión mantenida anoche con funcionarios del país asiático, en principio, el gobierno chino decidió que la administración del cupo no estará en manos de los exportadores, sino que se regirá por un sistema de “primero solicitado, primero servido”. Tampoco intervendrá el gobierno argentino como sucede con otras cuotas, como la Hilton que tiene como destino la Unión Europea.

La definición llevó alivio a la industria frigorífica local, que aguardaba precisiones sobre la operatoria práctica del esquema y temía un mecanismo de cuotificación que pudiera generar distorsiones o una carrera por embarcar mercadería. El sistema, según se explicó, mantendría una lógica similar a la que ya venía funcionando en el comercio con China.

En este escenario casi definido, el presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Fernando Herrera, señaló: “En principio, China, después de evaluar varias opciones, decidió que la cuota no la van a administrar los exportadores, sino que se van a regir por el sistema de primero solicitado, primero servido”.

Herrera remarcó que el nuevo esquema no implicaría un cambio sustancial: “No cambia nada a lo que venía funcionando el negocio con China”, sostuvo, y subrayó que “el dato crucial es que el cupo es parecido a lo que se venía exportando”

Herrera explicó que, bajo este esquema, no habrá una asignación individual de cupos. “Es decir que no va a haber cuotificación, todos van a poder exportar y, simplemente se va a llevar en China una especie de cuenta corriente con el registro de todo lo que va entrando para aplicarlo luego a la cuota”, detalló.

Según indicó, tampoco se prevé la emisión de certificados ni un control administrativo por parte de la Argentina, al menos en esta primera etapa. “No va a haber un certificado ni va a haber un control por parte de la Argentina, por lo menos así va a arrancar la cuota por los próximos meses”, afirmó.

El titular de APEA agregó que el sistema será monitoreado. “Quedaron después en juntarse nuevamente con las autoridades chinas para evaluar el funcionamiento del sistema, para ver si hay que hacer alguna corrección”, indicó, aunque aclaró que “en principio el sistema va a ser que no va a haber distribución de cuotas”.

En ese sentido, descartó un efecto negativo inmediato. “No habría premura ni desesperación ni atolondramiento para exportar, no hay un efecto negativo”, señaló. Además, indicó que la Argentina solicitó contar con información periódica sobre el uso del cupo. “La Argentina pidió que se informe cada mes sobre el avance del uso del cupo y también que no haya licencias para los importadores, sino que sea libre para las dos partes”, precisó.

Fuentes cercanas al Gobierno, en tanto, se mostraron cautos ante las definiciones iniciales. “Estamos por el momento analizando la información y pidiendo aclaraciones. Cuando tengamos precisiones comunicamos”, señalaron. En este contexto, para hoy por la tarde se convocó a la industria exportadora con el objetivo de informar las novedades.

La expectativa entre los frigoríficos exportadores era alta, ya que buscaban conocer los detalles operativos del nuevo régimen y las definiciones finales que adoptaría China. El interés no es menor: el país asiático es el principal destino de la carne vacuna argentina y concentra alrededor del 70% de las compras externas.

El nuevo esquema se conoció el 31 de diciembre pasado, cuando China comunicó la imposición de una cuota y aranceles a la carne vacuna proveniente de países exportadores como la Argentina, Brasil, Australia, Estados Unidos y Uruguay. La medida fue el resultado de una investigación por supuesto dumping impulsada por la industria local que se extendió durante un año.

El régimen comenzó a regir el 1° de enero pasado y tendrá una vigencia de tres años, con un crecimiento del volumen de las cuotas del 2% anual. En el caso de la Argentina, la disposición del Ministerio de Comercio chino fijó un cupo inicial de 511.000 toneladas

Dentro de ese volumen se mantendrá el arancel vigente del 12,5% que ya paga la carne argentina en ese destino. En tanto, las exportaciones que superen el cupo deberán afrontar un arancel significativamente mayor, del 55%.

Con el incremento anual previsto, en el tercer año de vigencia de la medida la Argentina contará con un cupo de 532.000 toneladas. En los últimos años, los envíos al gigante asiático se ubicaron en niveles similares: en 2024 se exportaron 574.000 toneladas; en 2023, 545.000 toneladas; y para 2025 se estima un volumen cercano a las 500.000 toneladas. En términos de ingresos, en los primeros once meses de 2025 la Argentina obtuvo más de US$1700 millones por sus exportaciones de carne vacuna a China.

En su decisión, el gobierno chino justificó la implementación de la salvaguardia al señalar que “el aumento en las importaciones ha causado daños graves a la industria nacional”. Los industriales chinos alegaron un perjuicio por el ingreso de carne importada.

Las autoridades chinas detallaron que la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 y que no se aplicará a los países con una participación inferior al 3% del mercado y cuyas importaciones no superen el 9%.

Entre los principales exportadores, el ajuste más significativo recayó sobre Brasil, que recibió una cuota de 1,16 millones de toneladas, por debajo de los volúmenes que había exportado en 2023 y 2024, y también inferior a los envíos previstos para 2025.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entre enero y noviembre del año pasado la Argentina exportó a China 453.860,521 toneladas peso producto, lo que representó una caída del 12,5% en volumen frente a igual período de 2024. En valor, sin embargo, las ventas alcanzaron US$1.723.941.143, un aumento del 20,2% impulsado por mejores precios.