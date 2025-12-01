Opinión: una batalla para ganar con la “marca Argentina”

China e India representan importantes oportunidades para los alimentos locales; el potencial de cada provincia
En una de las tantas ferias en las que participé estos años, un exportador italiano me contó una historia que me quedó grabada. Me dijo: “Después de la Segunda Guerra Mundial nuestra fábrica mandó dos vendedores al norte de África. El primero volvió vencido: ‘Aquí nadie usa zapatos, no hay mercado’. El segundo volvió eufórico: ‘¡Acá nadie usa zapatos! Si les enseñamos para qué sirven, podemos vender miles’.
La diferencia no era el mercado. Era la percepción de los vendedores y los ojos. Cada vez que una pyme argentina duda, esa historia vuelve. La enseñanza es siempre la misma: los mercados se construyen, no se encuentran. Las oportunidades se salen a buscar, no se esperan. Hoy la Argentina está en ese punto exacto. Y el partido muestra dos tableros gigantes: China e India, los mercados que van a definir el comercio global hasta 2050.
1. China 2030 e India 2035: el eje que domina el siglo China y el 15º Plan Quinquenal 2026–2030. China acaba de presentar las bases de su nuevo Plan Quinquenal y tres ideas ordenan todo: a. Seguridad alimentaria estable a largo plazo: China quiere proveedores confiables de carne, pollo, cerdo, pesca, frutas, lácteos, vinos, alimentos procesados y bebidas premium. b. Seguridad energética y transición verde real: demanda sostenida de gas, petróleo, GNL, minería, insumos para baterías, cobre y litio. c. Diversificación estratégica de socios: China quiere reducir dependencias geopolíticas y sumar países que puedan abastecer sin volatilidad.
Todo lo que China va a demandar entre 2025 y 2035, la Argentina ya lo produce.
India: el otro gigante que no compite, complementa. India ya superó a China en población, crece más rápido, y sumará unos 800 millones de consumidores de clase media antes de 2035. Demanda de forma sostenida: alimentos/productos agrícolas: aceites, legumbres, frutas, vino.
Sectores industriales: máquinas agrícolas, energía, minería, tecnología. Servicios: turismo. Para la Argentina, el eje no es China o India: es China e India. Nunca antes el país tuvo dos gigantes demandando exactamente lo que produce.
2. Exportaciones estimadas para 2025. Con reglas mínimas y profesionalismo: China: US$7000–8000 millones. India: US$3000–4000 millones. Total eje China–India 2025: US$10.000–12.000 millones. Total eje China–India 2030: US$15.000–20.000 millones.
La Argentina no tiene un problema productivo; tiene un problema cultural, que no tengo la menor duda que vamos a ir superando en la medida de que sigamos viendo luz al final del túnel. Con la administración actual se levantaron muchas restricciones que van a consolidar esta afirmación. La Argentina produce alimentos, energía, minería, tecnología y turismo competitivo.
La restricción no es productiva, es estratégica: El país necesita adoptar una mentalidad exportadora pyme, moderna y territorial. El salto exportador no lo van a hacer las gigantes: lo van a hacer las pymes.
4. Provincia por provincia: la oferta completa más un potencial 2030 integrado. La siguiente es la matriz completa que hicimos internamente con datos públicos, unificada y coherente, con todos los sectores ya detallados y ahora con el potencial estimado de exportación, asegurando que nada está por debajo de lo que ya se exporta.
Buenos Aires
Producción: granos, harinas, aceites, carne vacuna y aviar, lácteos, panificados, conservas, bebidas, pesca procesada, productos listos para consumo. Mercados: volumen, trazabilidad, logística portuaria estratégica. Potencial consolidado 2030: US$3300–4000 millones.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Producción: software, fintech, diseño, consultoría, servicios profesionales, turismo receptivo premium. Mercados: empresas chinas e indias globalizadas. Potencial consolidado 2030: US$700–1100 millones.
Santa Fe
Producción: soja procesada, harina, aceite, lecitinas, maquinaria agrícola, logística Rosario–Asia. Potencial consolidado 2030: US$2500–3200 millones.
Córdoba
Producción: maní premium, granos, autopartes, maquinaria, tecnología agroindustrial, IoT aplicado al campo. Potencial consolidado 2030: US$1500–2.000 millones.
Mendoza
Producción: vino premium, vino embotellado, vino a granel, ajo, frutos secos, ciruela deshidratada, turismo enológico. Potencial consolidado 2030: US$650–900 millones.
San Juan
Producción: oro, plata, cobre, vinos de altura, frutas de zonas áridas. Potencial consolidado 2030: US$1100–1500 millones.
San Luis
Producción: agro, ganadería, parques industriales, manufacturas flexibles. Potencial consolidado 2030: US$300–430 millones.
La Rioja
Producción: aceite de oliva premium, aceitunas, pasas, vinos boutique. Potencial consolidado 2030: US$320–500 millones.
Catamarca
Producción: litio, hidróxido, carbonato, nogales, frutos secos. Potencial consolidado 2030: US$2300–3200 millones.
Jujuy
Producción: litio, energía solar, productos orgánicos, turismo natural-cultural. Potencial consolidado 2030: US$1800–2400 millones.
Salta
Producción: litio, oro, cobre, legumbres, porotos, vinos de altura. Potencial consolidado 2030: US$2100–3000 millones.
Tucumán
Producción: limón, cítricos, jugos, esencias, azúcar, bioetanol. Potencial consolidado 2030: US$650–850 millones.
Santiago del Estero
Producción: algodón, madera, forestales, granos, ganadería. Potencial consolidado 2030: US$530–700 millones.
Chaco
Producción: algodón, soja, girasol, taninos, maderas. Potencial consolidado 2030: US$520–700 millones.
Formosa
Producción: arroz, madera, proteína animal. Potencial consolidado 2030: US$ 280–400 millones.
Corrientes
Producción: arroz, cítricos, madera, tableros, ganadería. Potencial consolidado 2030: US$ 350–500 millones.
Misiones
Producción: yerba mate, té, madera, productos orgánicos. Potencial consolidado 2030: US$320–450 millones.
Entre Ríos
Producción: pollo, huevos, lácteos, cítricos dulces. Potencial consolidado 2030: US$650–900 millones.
La Pampa
Producción: carne bovina y ovina, granos. Potencial consolidado 2030: US$400–550 millones.
Río Negro
Producción: peras, manzanas, jugos, vinos patagónicos. Potencial consolidado 2030: US$350–490 millones.
Neuquén
Producción: gas, petróleo, GNL, turismo de nieve. Potencial consolidado 2030: US$1,7–2,5 mil millones.
Chubut
Producción: langostino, merluza, energía eólica, hidrógeno verde. Potencial consolidado 2030: US$1–1,3 mil millones.
Santa Cruz
Producción: pesca, minería, turismo extremo. Potencial consolidado 2030: US$750–1000 millones.
Tierra del Fuego
Producción: electrónica, ensamblado, turismo. Potencial consolidado 2030: US$280–400 millones.
5. El total del potencial país: la matemática final. Sumando todos los potenciales provinciales: Argentina 2030 – Potencial exportador consolidado hacia China + India. US$15.000–20.000 millones anuales.
No es voluntarismo. No es teoría. Es la suma lógica, directa y realista de la capacidad productiva del país con la demanda más grande del planeta.
6. Pymes: las que van a cambiar la historia.
El salto exportador argentino no lo harán cinco empresas grandes. Lo harán más de 40.000 pymes exportadoras, de las 800.000 que actualmente existen en la Argentina. Exportar es: validar producto, registrar marca, crear packaging, hacer ferias, conectar distribuidores, cumplir plazos, y sostener relaciones. Las pymes que exportan duran más, ganan más y pagan mejor.
China e India suman 2800 millones de personas. La demanda está. Los productos están. El talento está. El único paso que falta es decidir exportar en serio. Y al final, la pregunta siempre vuelve: ¿Quién es el campeón del mundo en fútbol? ¿Y por qué no ser también campeones del mundo exportando lo que Argentina hace mejor que nadie? Alimentos argentinos, marca Argentina.
