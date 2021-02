"Previsibilidad": fuerte pedido de la cadena del trigo al Gobierno

La cadena del trigo pidió que no se modifiquen las reglas de juego para el cultivo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

12 de febrero de 2021

Luego de la reunión entre la Mesa de Enlace y el presidente Alberto Fernández que le bajó la tensión a su amenaza de poner más retenciones o cupos para exportar si no hay un freno en los precios de los alimentos, la Mesa Nacional del Trigo, que integran entidades de la cadena del cultivo, reclamó hoy que el Gobierno "no modifique" las reglas de juego para este cultivo.

"Previsibilidad, que el gobierno no modifique las reglas de juego durante el período del cultivo al menos", dice la frase que quedó plasmada en un documento tras una reunión en Leones, Córdoba, donde se realizó el encuentro. El párrafo se incorporó tras un pedido de las entidades de la producción que estaban en el lugar.

El documento final con diversas consideraciones fue firmado por diferentes entidades de la cadena e incluso le pusieron su firma funcionarios nacionales, como Delfo Buchaillot, subsecretario de Agricultura de la Nación. También Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura de la Nación. De la jornada también participó el ministro de Agricultura Luis Basterra, que no estaba en el momento que se firmó el acta.

Basterra, no obstante, en su participación dijo que se trata de una "buena noticia" los precios internacionales altos y habló de un esfuerzo para que "no se transformen en restricciones "para los argentinos. "Es muy bueno el esfuerzo compartido para que no se transformen en restricciones", expresó. Dijo que estaba satisfecho sobre cómo estaba trabajando la cadena.

Además del pedido por "previsibilidad" por parte del Gobierno, la Mesa del Trigo también anotó otros puntos, como "eliminar los derechos de exportación que desalientan la producción y el compromiso de no intervención del mercado". Esto fue por un reclamo de las entidades del sector privado.

En tanto, tras un planteo de la industria molinera se plasmó un pedido para "revisar precios cuidados y precios máximos para la harina reconociendo el proceso inflacionario y el aumento de la materia prima".

La industria molinera está en el programa oficial desde marzo de 2020. Argumenta que el cereal trepó más de 50 a 60% mientras que al valor de la harina solo se permitió un 9% en el marco del programa del Gobierno.

La Mesa Nacional del Trigo también incluyó una petición del sector privado para abordar el "el costo impositivo de los alimentos en góndola, evaluar los impactos del Estado en cada eslabón, evaluar distorsiones de la cadena"

Según el documento, también se incluyeron compromisos como "trabajar en el abastecimiento del mercado interno", "apoyo a la herramienta del PAF como instrumento financiero para la mejora de la comercialización", "generar escenarios previsibles", "fomentar acciones para disminuir el riesgo, como seguros y tener más herramientas de financiamiento".

Entidades de la producción

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA, admitió que el encuentro con Fernández "distendió" la relación, pero insistió en la necesidad de terminar con las retenciones. Pidió no echar manos a recetas que ya demostraron que no funcionan.

Alejandro Ferrero, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Córdoba, planteó que lo mejor sería "apostar a generar confianza".

"El que no cuida la mesa es la inflación, el gasto público, el asistencialismo que reemplaza el trabajo genuino. El desafío es volver a producir", dijo.

Con la colaboración de Gabriela Origlia

