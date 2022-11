Dudas sobre el impacto real del dólar de Massa para las economías regionales

escuchar

MENDOZA.- Las medidas económicas para los productores golpeados por las heladas tardías trajeron algo de alivio. Sin embargo, los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, en su visita a esta provincia, generan algunos interrogantes y reparos, por lo que los referentes del sector esperan conocer en detalle la letra chica para determinar cómo hacer uso de la asistencia oficial prometida, que incluye un dólar especial para la actividad, bajo un programa de fomento a las exportaciones. Lo que sí quedó en claro es que se trató de un primer paso para ponerle paños fríos a la grieta política y pensar en un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, según opinan en la actividad.

Massa anunció las medidas para paliar las heladas tardías que afectaron las producciones de varias economías regionales Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

“Nos parece positivo que en la presentación de las medidas estuvo todo el arco político. Esta situación grave necesita de todos los estamentos del Estado nacional, provincial y municipal. Entendemos que las medidas van a ayudar y son necesarias para el corto plazo, aunque hay que conocer en detalle la instrumentación”, señaló a LA NACION Nicolás Vicchi, vicepresidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), quien mostró preocupación por los problemas estructurales del sector, vinculados principalmente al riego: falta de obras y pérdida de agua.

“Hay que ponerse a trabajar también en el medio y largo plazo en relación a la necesidad de infraestructura hídrica, que permita mejorar la eficiencia en la distribución, que podamos incorporar en el sistema un riego a la demanda, presurizado. También un tema clave: el tema de las tarifas eléctricas, que tanto aqueja a los productores. No solamente hacen a una asistencia del gobierno provincial, sino nacional, como es el caso de retrotraer la quita de subsidios, porque el componente es de ambas jurisdicciones, y creemos que hay que trabajar en eso”, sumó el productor.

Desde la industria vitivinícola ven con buenos ojos el plan que propone desandar el titular del Palacio de Hacienda, aunque desconocen buena parte de lo informado en las últimas horas por Massa. “Es positiva la rápida reacción pero faltan aún detalles para entender cómo se va a instrumentar el tipo de cambio diferencial. Lo de los créditos es muy positivo. Hay que ver si alcanza a bodegas y productores por igual”, explicó a LA NACION Francisco Do Pico, vicepresidente de Bodegas de Argentina, quien ahondó en relación a los alcances del nuevo dólar creado por Massa y si existen hoy stocks vínicos para comercializar con ese beneficio, entre noviembre y diciembre. “Nadie tiene esa información; y no funciona así. La demanda internacional es la que manda. Dependerá de cada bodega: disponibilidad y demanda del exterior”, señaló.

A la vid y el mosto, que tributaban $3 por cada dólar exportado, ahora se les aplicó una alícuota de 4,5% Archivo

Sobre este tema puntual, desde Acovi, también sentaron posición. “Más allá de los stocks, las características de la vitivinicultura en lo que es exportación, y más de valor agregado, es de largo plazo. Por eso, cuando salió el dólar soja decíamos que necesitábamos un tipo de cambio competitivo, estable, previsible, porque las relaciones con los importadores y la constitución de la marca, el ganar mercados, es de largo plazo y no podemos estar cambiando los costos ni los valores por la inflación, la macroeconomía o por el tipo de cambio atrasado”, indicó Vicchi.

Agregó: “La intención de la medida es buena, coincidimos de que tiene que haber una relación donde el productor se vea beneficiado de esas exportaciones, pero el plazo debe ser mucho más prolongado para que tenga un impacto real”.

Entre otras medidas, habrá créditos para los productores Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

El encuentro, realizado durante el mediodía de hoy en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Luján de Cuyo, fue el escenario no sólo para que el funcionario nacional se visibilizara ante los reclamos de las economías regionales, sino una muestra de consenso de los diferentes dirigentes partidarios y cámaras empresariales para buscar soluciones a los problemas del sector, sobre todo luego del fuerte impacto que tuvieron los bajos registros térmicos, que reportaron pérdidas de hasta 100% en fincas de cinco provincias, principalmente en Mendoza, donde se concentra casi el 70% de la actividad vitivinícola nacional.

Reunión

Hasta la sede local del organismo nacional llegaron los ministros del área de las provincias afectadas, quienes estuvieron en permanente contacto no sólo con Massa sino con el gobernador radical Rodolfo Suarez y legisladores provinciales y nacionales de las diferentes agrupaciones políticas.

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) optaron por no referirse a las medidas anunciadas por el ministro, ya que el gobierno nacional y las provincias son parte del directorio de la entidad y “son medidas muy coyunturales; temas de análisis e intervención de las cámaras empresarias gremiales”, dijeron a este diario. “Muchos de los anuncios que se han hecho son parte de los pedidos y reclamos que venimos haciendo”, indicaron.

Respuesta a Massa

Por su parte, Enrique Vaquié, ministro de Economía de Mendoza, sostuvo: “Un tipo de cambio diferencial para economías como las nuestras, por 40 días que fue lo que dijo el ministro, no me parece correcto. Necesitamos de mucho más tiempo. Esto no es soja en donde se puede tener todo guardado y sacarlo en algún momento, acá se va exportando todo el año. Por lo menos necesitamos un año para que tenga un impacto real esta medida”.

Añadió que “en Mendoza existe desde hace 30 años un subsidio al riego agrícola que cubre a los productores que tienen 50 hectáreas. No sé qué quiso decir el ministro cuando hacía referencia al subsidio a la energía, pero no quise interrumpirlo. Esa es otra parte de las imprecisiones que tienen las medidas anunciadas. No es lo mismo aumentar ese subsidio hoy o después de que lo aumente Massa, eso es una cuestión económica que, al ser impreciso el anuncio, no puedo contestar”.