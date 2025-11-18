Adiós Gavin Newsom: quién es el exalcalde de Los Ángeles que quiere gobernar California y apoya a los inmigrantes

Las elecciones estatales en California serán el 3 de noviembre de 2026. A menos de un año de los comicios, el Partido Demócrata ya tiene posibles candidatos para suceder a Gavin Newsom al frente de la entidad: uno de ellos es Antonio Villaraigosa, el político de origen latino y exalcalde de Los Ángeles respaldado por la actual mandataria local Karen Bass.

Antonio Villaraigosa, el exalcalde que busca suceder a Gavin Newsom en California

“Me postulo para gobernador porque soy un solucionador de problemas comprobado, que ofrece resultados en tiempos difíciles”, anunció Villaraigosa en julio de 2024, cuando lanzó oficialmente su candidatura. En caso de convertirse en gobernador, sería el primero en la historia moderna del Estado Dorado con ascendencia latina.

Tras una extensa trayectoria de servicio público, el demócrata recibió en septiembre de este año un fuerte espaldarazo de la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

“Antonio y yo nos conocemos y hemos trabajado juntos toda nuestra vida adulta”, afirmó, según LA Times. Y agregó: “He visto de cerca el impacto que ha tenido no solo en nuestra ciudad, sino en todo el estado. Es vital que nuestro estado tenga un líder que guíe a California hacia el futuro”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respalda al candidato Antonio Villaraigosa Flickr/Mayor Karen Bass

La trayectoria e historia de vida de Antonio Villaraigosa, el exalcalde de Los Ángeles

Entre 2005 y 2013, el hombre nacido el 23 de enero de 1953 en el barrio de City Terrace, en Los Ángeles, California, estuvo al frente de la alcaldía de la ciudad. Antes fue miembro de la Asamblea Estatal de California -donde dio sus primeros pasos en la política- y miembro del Concejo Municipal.

Detrás de ese currículum hay una historia personal marcada por la adversidad. Según consignó Los Angeles Almanac, el exmandatario local creció en una familia de origen mexicano, en un hogar atravesado por el alcoholismo de su padre y por fuertes dificultades económicas después de su abandono. Su madre insistió en el valor de la educación y del esfuerzo y empujó a sus hijos a no dejar la escuela ni el trabajo.

Gavin Newsom no tiene la posibilidad de reelegir, y Antonio Villaraigosa es uno de los aspirantes a sucederlo como gobernador Facebook Gavin Newsom

En la adolescencia, Villaraigosa encadenó empleos temporales. Repartió diarios y trabajó en un supermercado Safeway para ayudar en la casa. A los 16 años recibió el diagnóstico de un tumor en la columna vertebral que lo paralizó de forma temporal. Superó la enfermedad, pero atravesó una etapa de violencia y problemas de conducta que derivó en su expulsión de la secundaria Cathedral, informó Academy of Achievement.

Regresó a las aulas por insistencia de su madre y de un profesor de inglés, Herman Katz, que lo animó a tomar clases extra por las tardes hasta lograr el título secundario. Luego ingresó al East Los Angeles College y más tarde se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo la licenciatura en Historia.

Cómo piensa Antonio Villaraigosa, candidato a gobernador de California

Defensa de los inmigrantes y de los dreamers

En esta campaña, Villaraigosa ubicó a los inmigrantes en el centro de su mensaje. Según Ballotpedia, definió a estas comunidades como el motor de la economía estatal y recordó que, según sus datos, representan cerca del 40% de la fuerza laboral a tiempo completo y abren pequeñas empresas al doble de la tasa de los ciudadanos nativos.

También advirtió que el fin del programa DACA en la próxima década podría elevar el precio de los alimentos, porque gran parte del sector agrícola depende de trabajadores migrantes. En la misma línea, subrayó que las personas indocumentadas aportan cerca de US$11.640 millones en impuestos estatales y locales cada año, recursos que sostienen programas como el Seguro Social.

Su visión sobre el alto costo de vida en California

En una reciente entrevista con NBC San Diego, el exalcalde describió un estado con gasolina entre las más caras de EE.UU., servicios públicos con tarifas en alza y viviendas fuera del alcance de la clase media. Sostuvo que muchas familias se sienten asfixiadas por el costo de vida y esperan un gobernador concentrado en los problemas cotidianos, la seguridad y el equilibrio de las cuentas públicas.

Las propuestas de Villaraigosa para California antonio2026.com

Para la energía propuso un enfoque integral. Planteó que California necesita más líneas de transmisión eléctrica y una combinación de fuentes solares, eólicas, geotérmicas e hidroeléctricas, sumadas a gas natural y petróleo como combustibles de transición.

Sus propuestas sobre vivienda y las personas sin hogar

En materia de vivienda, insistió en que el estado debe pasar de los anuncios a la construcción efectiva. Defendió la creación de más departamentos y desarrollos para la fuerza laboral, además de proyectos asequibles y para personas sin techo. Propuso agilizar la Ley de Calidad Ambiental de California en terrenos baldíos para facilitar inversiones privadas y públicas.

Respecto de las personas sin hogar, reclamó una revisión estricta de los miles de millones de dólares que el estado ya destinó a programas vinculados con esta crisis.

Planteó que el gobierno debe identificar qué funcionó y qué no, abrir o reabrir centros de salud mental y crear instituciones psiquiátricas para quienes representan un riesgo para sí mismos o para otros.