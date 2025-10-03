Tras la medida del Gobierno: la soja se mantiene por encima de un indicador y mejoró otra variable muy importante

Luego de la suspensión temporal de las retenciones y las quejas de los productores que señalaban que no se estaba ofreciendo el precio que daba la capacidad de pago de la exportación, las cotizaciones de la soja se encontraron en los últimos días por encima de la capacidad de pago. Según distintas fuentes, los exportadores aún deben adquirir 6,5 millones de toneladas del grano y eso los obliga a estar activos y a convalidar buenos precios para llenar barcos que deben salir con la mercadería. Por otra parte, mejoró, con precios más altos, el poder de compra del grano en relación con insumos claves para la nueva campaña.

Según un reporte de AZ-Group, cuando la semana pasada hubo tres días con derechos de exportación (DEX) a cero, la capacidad de pago de la soja disponible se ubicaba en torno de los US$386 por tonelada. Ese valor no se llegó a marcar, sino que los productores vieron en ese momento hasta US$360 por tonelada. La soja estaba tributando antes de la medida oficial 26% y el trigo y el maíz 9,5%.

De acuerdo con el trabajo, la capacidad teórica de pago estos días es de US$282 por tonelada. Sin embargo, se estuvo pagando por encima de esa marca y hoy, en rigor, el valor cerró en US$349 por tonelada.

Según Kimei Cereales, este valor representa una mejora del 17,31% respecto del precio previo a la medida de retenciones cero. La contracara de este número es la soja de la próxima cosecha, mayo, que hoy perdió US$1,3 por tonelada y cerró a US$309,5 por tonelada, valor que, no obstante, significa una mejora del 4,03% versus antes del decreto de DEX a 0%.

“Cualquier precio de soja disponible que esté sobre US$282 por tonelada tiene un premio interesante sobre el valor de paridad teórica”, dijo Jeremías Battistoni, analista de la consultora. Agregó que “excepto la soja, el resto de los granos volvió a precios predecreto [de suspensión de las retenciones], incluso con alguna baja puntual”.

En rigor, en maíz, la capacidad teórica de pago, según AZ-Group, pasó de los US$188 en plena vigencia del decreto de Javier Milei de retenciones a 0% a 169 dólares por tonelada. En trigo, la capacidad teórica de pago fue, de acuerdo con la consultora, de US$231 a 191 dólares la tonelada.

“El precio de paridad del maíz sería US$169 con los DEX actuales y se pagó US$181. El trigo 2024/25 está aproximadamente en el valor de paridad con los actuales DEX: se pagó US$190 y la paridad es 191 dólares por tonelada”, apuntó.

En su reporte, en tanto, Kimei Cereales señaló que el valor hoy del trigo disponible en dólares representa una merma del 1,81% respecto del valor antes de la suspensión de las retenciones. En maíz indicó que es 2,73% abajo.

Vale recordar que, con la suspensión de las retenciones, se anotaron declaraciones juradas de ventas al exterior de granos y subproductos (DJVE) por 19,5 millones de toneladas de granos. “El ritmo de operaciones diario ya volvió a la normalidad”, se dijo en el reporte de AZ-Group.

La consultora también puso el foco en la relación insumo-producto de la soja con los precios actuales versus el promedio de los últimos tres años. “Se observan relaciones convenientes para cambiar soja disponible por varios insumos: se requiere 27% menos de la oleaginosa para comprar 100 litros de glifosato y 33% menos para adquirir la misma cantidad de atrazina. Los fletes, si no aumentan en los próximos días, al acercarse la cosecha de trigo, también están baratos medidos en soja, un 19% menos”, apuntó.

Agregó que “la situación es menos favorable con el maíz. Solo es conveniente venderlo para comprar los dos herbicidas y pagar fletes. No es buen momento para encargar fertilizantes [para fosfato monoamónico se requiere disponer de un 8% más del cereal para adquirir una tonelada del fertilizante] ni para pagar labores [se necesita un 17% más del cereal]”, dijo.

Desde AZ-Group indicaron: “Para los tres cultivos han mejorado las relaciones de los granos con los costos pesificados, a partir del aumento del tipo de cambio de 1100 a 1450 pesos. La devaluación “diluyó” un poco el costo de combustibles, labores, fletes e impuestos patrimoniales , como el inmobiliario, por ejemplo”.

En un posteo en su cuenta de X, Javier Preciado Patiño, consultor, señaló que la exportación compra soja como si la retención fuera del 12%. “El precio en dólares por la soja disponible está por arriba de los 350 dólares”, dijo. Explicó que los 5,8 millones de toneladas ya vendidos desde el anuncio de retenciones a cero representan el 50% de lo declarado el 24 y 25 de septiembre último. Patiño apuntó que el precio mencionado es “el punto de equilibrio en el cual el productor vende y así funciona el mercado”.