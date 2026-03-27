Vacunos: cierre de semana en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9186 animales que hicieron un acumulado semanal de 17.048 animales, un 8,89% inferior a los 18.711 ingresados la semana anterior.

Las ventas se concretaron con demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 4,58%, al pasar de 3716,524 a 3546,313 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,40%, tras variar de 4423,279 a 4361,489 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 6,40% en el General y un 2,06% en el Novillo frente a los 3788,929 y a los 4453,132 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1333 cabezas, representaron el 14,54% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 por 5 lotes de 442 a 497 kg; $4200 con 453 kg, y $4120 con 555 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 471 kg; $3800 con 549 kg, y $3500 con 561 kilos.

El detalle de venta fue 1333 novillos; 2200 novillitos; 1672 vaquillonas; 2648 vacas; 1123 conservas, y 194 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5600 con 337 kg; $5200 con 352 kg, y $5000 con 392 y con 415 kg, y en vaquillonas, $5600 con 295 y con 323 kg; $4900 con 354 kg, y $4500 con 395 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3546,313, mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4361,489 con un promedio semanal de $4391,650. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4361,490 y el promedio semanal de $4391,652. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4322,592. Detalle de venta: 1333 novillos; 2200 novillitos; 1672 vaquillonas; 2648 vacas; 1123 conservas, y 194 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (202) Campomar n. 40, 477 kg a $4400; Est. El Centinela nt. 19, 445 a 4000; Malal Lauquen v. 38, 456 a 3600; Quelecinta v. 15, 481 a 1700. Asoc. de Coop. Argentinas: (111) Asoc. de Cooperativas nt. 15, 373 a 4800; 30, 380 a 4900; 15, 361 a 5000; Narval n. 30, 477 a 4200. Blanco Daniel y Cía. SA: (533) Agropecuaria Media Sangre vq. 17, 372 a 1950; Giménez vq. 24, 303 a 5400; 28, 300 a 5400; Grupo D y V n. 49, 459 a 4700; Guerrero vq. 20, 399 a 2000; Lacau vq. 15, 373 a 4500; 15, 340 a 4800; Lindstrom v. 36, 461 a 3300; Olhaberry vq. 59, 378 a 3500; Baratcabal n. 30, 457 a 4700; Juaristi nt. 20, 337 a 5600; vq. 30, 323 a 5600.

Brandemann Consignataria SRL: (141) Cuatro de Mayo v. 18, 479 a 3500; El Mate de Ameghino nt. 26, 370 a 5050; 19, 348 a 5300; Migueltorena n. 21, 486 a 4500; Villa María Pampeana vq. 17, 405 a 3000. Brazzola y Cía. SRL: (57) Hijas de Torres y Echandi v. 15, 473 a 2900; 27, 510 a 3300. Campos y Ganados SA: (121) Caaby v. 23, 505 a 3600; 28, 529 a 3700. Casa Massola SA: (87) Lena nt. 34, 411 a 3700; 15, 346 a 3700; Sivero n. 22, 488 a 4200.

Casa Usandizaga SA: (218) Est. El Jabalí v. 20, 494 a 2500; Ganadera La Providencia v. 19, 434 a 3300; 15, 520 a 3400; Maillos vq. 17, 371 a 2200. Colombo y Colombo SA: (355) La Boya nt. 18, 416 a 4500; Lebreo nt. 17, 327 a 4850; Nicodemo Forrajes v. 20, 444 a 3400; Nordheimer n. 37, 445 a 4500; 39, 464 a 4550; Sáenz Rosas nt. 15, 429 a 4000; Samengo y Anasagasti vq. 15, 380 a 1650; 15, 360 a 1700; 30, 409 a 1750; Viejo Adolfo n. 39, 440 a 4500. Colombo y Magliano SA: (451) Agrop. La Criolla vq. 23, 349 a 4700; Barrios Barón vq. 22, 354 a 4900; 15, 330 a 5100; 16, 338 a 5220; El Recado vq. 16, 377 a 4600; 18, 347 a 4970; 21, 327 a 5190; Establecimiento Maraljo nt. 28, 353 a 5200; vq. 18, 322 a 5100; González n. 18, 480 a 4300; Goyena Copello v. 15, 440 a 3000; 15, 484 a 3100; Humaran v. 19, 437 a 1900; Scorza n. 15, 493 a 4300; Simón v. 26, 508 a 3200.

Consignataria Blanes SRL: (88) García vq. 73, 342 a 4750. Consignataria Melicurá SA: (474) 19 de Marzo vq. 21, 392 a 4300; Agrop. Santa Rosa v. 25, 485 a 2100; 19, 543 a 2200; María Teresa Sur v. 16, 459 a 2400; Richer vq. 16, 403 a 2300; Vergara v. 22, 561 a 3600; Zubiaurre nt. 38, 430 a 4600. Crespo y Rodríguez SA: (350) Criapampa n. 74, 456 a 4500; nt. 28, 416 a 4600; Estab. La Isleta n. 16, 451 a 4500; nt. 86, 413 a 4600; Waratah vq. 26, 401 a 4350; 35, 363 a 4600; 18, 335 a 4900. Dotras, Ganly SRL: (182) Est. San Javier de Rauch nt. 28, 413 a 4600; San Simón de Tandil nt. 28, 361 a 4400; Silajes Davio Hnos. vq. 54, 417 a 2200. Ferias Agroazul SA: (164) Agrop. Roma vq. 19, 406 a 2100; Alarcia vq. 32, 371 a 2100; Consultora Agrop. Int. nt. 40, 342 a 3700; Don Vicente nt. 24, 351 a 4300.

Gahan y Cía. SA: (178) Agrop. Celta nt. 34, 420 a 4500; 16, 390 a 4600; Est. San Javier de Rauch nt. 29, 410 a 4600; San Simón de Tandil nt. 27, 410 a 4600. Ganadera Salliqueló SA: (69) Agropecuaria Buenavista vq. 17, 416 a 3500; Zubiat vq. 16, 441 a 3500. Gananor Pujol SA: (122) Estancias Langueyu vq. 21, 393 a 2000; Ingeniería Láctea v. 28, 525 a 2450. Goenaga Biaus SRL: (219) La Armonía n. 38, 469 a 4300; Layus v. 34, 499 a 1800; Luquez Piazza vq. 25, 369 a 1800. Gogorza y Cía. SRL: (139) Martínez vq. 17, 382 a 1850; v. 16, 433 a 2200; Peiretti v. 20, 561 a 3500; San Sebastián vq. 21, 420 a 2200. Hourcade Albelo y Cía. SA: (34) Hijos De M. Harguindeguy v. 18, 511 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (78) Chacra La Noria vq. 16, 405 a 2200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (110) Abastecedora Maz v. 17, 474 a 3300; Aremec vq. 22, 427 a 1800. Jáuregui Lorda SRL: (89) Campomar nt. 40, 465 a 4300; Buck v. 34, 473 a 3400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (134) Avatar n. 24, 474 a 4400; Lanusse nt. 23, 414 a 4000; Siempre Mapul vq. 19, 426 a 2250. Lartirigoyen & Oromí SA: (87) Golden Fame v. 17, 524 a 2700. Llorente-Durañona SA: (74) La Mary de Ferreiro nt. 26, 406 a 3800; 20, 380 a 4000. Madelan SA: (371) Calderón nt. 18, 371 a 4880; Jovasil v. 19, 526 a 3140; 17, 478 a 3290; Larsen v. 18, 476 a 2520; San Mariano n. 36, 491 a 4650; Valdes nt. 34, 384 a 4500. Martín G. Lalor SA: (370) D´Andrea n. 34, 499 a 4300; Da-Nes nt. 18, 417 a 4700; 50, 399 a 4900; 35, 380 a 5000; 33, 377 a 5100; 30, 398 a 4900; 19, 382 a 5000; Gialonardo n. 40, 442 a 4500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (429) Arroquy nt. 16, 401 a 4600; Arroquy J. nt. 15, 423 a 4600; El Medio Tero n. 19, 446 a 4300; La Fe nt. 44, 420 a 4500; 30, 396 a 4700; 15, 381 a 4720; Manos Verdes v. 15, 437 a 3100; Mendiondo vq. 20, 309 a 5000; Palo Corto n. 16, 447 a 4500; vq. 15, 385 a 4500; Villanueva nt. 15, 357 a 4670.

Monasterio Tattersall SA: (832) Agrop. La Criolla vq. 18, 349 a 4850; 17, 337 a 5000; Agropecuaria Santa Celia vq. 16, 377 a 4400; 16, 364 a 4600; 16, 356 a 4750; 15, 340 a 4800; Álvarez y Ruffa vq. 15, 338 a 4800; Berca vq. 32, 304 a 5150; 41, 293 a 5200; 24, 279 a 5300; Calcagno Giovo nt. 21, 345 a 5180; Alonso n. 18, 477 a 4000; Garciarena vq. 45, 277 a 5300; Girbal nt. 17, 420 a 4600; Maguos nt. 23, 367 a 5000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (752) Campomar n. 40, 466 a 4300; Cardive n. 36, 472 a 4600; Castanetto n. 62, 449 a 4700; El Indio de Juárez vq. 15, 363 a 4450; 31, 342 a 4700; Est. El Divisadero vq. 15, 375 a 2250; Estab. Maraju nt. 31, 359 a 4100; Estrada Agropecuaria vq. 27, 406 a 2250; Werthein nt. 23, 471 a 4170; Lácteos Vidal vq. 15, 359 a 2300; Gaztambide nt. 29, 372 a 5000; Molina Anchorena nt. 17, 413 a 4770; 18, 400 a 4850; 32, 386 a 5000; Rancho Pe nt. 17, 468 a 4150; n. 38, 446 a 4700; San Mariano n. 36, 490 a 4650; Sánchez Sorondo nt. 18, 388 a 4800; Tapalgro vq. 16, 420 a 2420; Vasser n. 25, 453 a 4200; nt. 15, 406 a 4600. Santamarina e Hijos SA: (251) El Tendido vq. 24, 399 a 2350; El Toiugua vq. 20, 359 a 3500; Isla Larga Agropecuaria n. 41, 455 a 4600; vq. 22, 395 a 4400; 23, 350 a 4500; Ortiz Basualdo nt. 18, 426 a 4200; 20, 395 a 4300; Rincón del Arroyo nt. 40, 415 a 3500. Wallace Hermanos SA: (289) Agro Funcia vq. 16, 400 a 2300; Cerro Don Luis n. 15, 433 a 3700; 25, 440 a 4000; nt. 20, 424 a 3800; Rivolta e Hijos nt. 22, 319 a 4200; Miranda vq. 15, 365 a 1750; 15, 350 a 1800; Tres “T” n. 39, 474 a 4600.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (3); Balcarce y Cía. SRL (8); Harrington y Lafuente SA (37); Heguy Hnos. y Cía. SA (9); Pedro Genta y Cía. SA (13); Nieva H. y Asociados SRL (47); S. L. Ledesma y Cía. SA (20); Umc SA (28).

Anteriores: Colombo y Colombo SA: (60) Tambo Norte vq. 19, 404 a 2100. Gogorza y Cía. SRL: (48) Gómez vq. 25, 410 a 2300; Porticcelli vq. 17, 345 a 2100. Harrington y Lafuente SA: (109) San Julián Agro nt. 53, 445 a 4000; 20, 392 a 4100. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (25) Gómez vq. 25, 416 a 2300.