Vacunos: comienzo de semana con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 7575 animales, descargados de 203 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas; se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al viernes último del 1,91%, al pasar de 3788,929 a 3716,524 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 0,67%, tras variar de 4453,132 a 4423,279 pesos por kilo.

Los novillos, con 1226 cabezas, representaron el 16,21% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $49500 con 433 kg; $4800 con 485, 509 y con 534 kg, y $4750 con 440 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 455 y con 534 kg; $3600 con 512 y con 516 kg, y $3500 con 460 y con 518 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 358 kg; $5400 con 342 kg, y $5000 con 395 y con 401 kg, y en vaquillonas, $5500 con 311 kg; $4920 con 364 kg, y $4600 con 414 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3716,524, mientras que el peso promedio general resultó de 434 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4423,279. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4423,280. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4493,227. Detalle de venta: 1226 novillos; 1385 novillitos; 1915 vaquillonas; 2206 vacas; 674 conservas, y 155 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 1226 novillos; 1385 novillitos; 1915 vaquillonas; 2206 vacas; 674 conservas, y 155 toros

Asoc. de Coop. Argentinas: (112) Asociación de Cooperativas nt. 30, 382 kg a $5000; 34, 376 a 5100; 32, 363 a 5200. Blanco Daniel y Cía. SA: (546) Agro Semina vq. 24, 345 a 4850; Barbero nt. 35, 408 a 5000; Chicotti nt. 19, 401 a 5000; El Porvenir n. 20, 497 a 4800; Ambrosino e Hijos nt. 35, 420 a 4800; Ferrero v. 23, 626 a 3300; 35, 503 a 3500; Grupo D y V n. 19, 440 a 4700; nt. 30, 401 a 5000; Langueyu v. 23, 516 a 3600; Pitameglio nt. 35, 421 a 4800; 35, 356 a 5300; Rizzi n. 50, 534 a 4800; Juaristi nt. 20, 358 a 5500; vq. 15, 348 a 5000; 15, 311 a 5500.

Brandemann Consignataria SRL: (265) Agrop. Mayaco vq. 42, 305 a 5100; Agrop. Santa Teresita v. 15, 470 a 2700; El Mate Ameghino nt. 27, 345 a 5400; vq. 18, 342 a 5100; La Dormida vq. 27, 390 a 1700; v. 24, 438 a 1900. Colombo y Colombo SA: (138) Iñurrita vq. 15, 334 a 2250; Laguna El Ñandu v. 21, 454 a 2550; Podestá v. 27, 482 a 2550; Rincón de la Laguna n. 26, 497 a 4700. Colombo y Magliano SA: (815) Agropemar n. 30, 444 a 4910; Amma n. 43, 483 a 4700; Bravo vq. 17, 328 a 5130; 30, 298 a 5200; 37, 269 a 5400; Butynski vq. 16, 370 a 4650; 37, 371 a 4700; 16, 335 a 4850; Campomar n. 26, 450 a 4700; El Recado vq. 20, 390 a 4500; 40, 353 a 4800; 20, 346 a 4810; Grupo Bathis vq. 15, 401 a 4000; 18, 393 a 4100; La Estelita vq. 57, 311 a 5150; 16, 286 a 5200; 17, 282 a 5300; Manente vq. 16, 429 a 2750; Simón n. 16, 485 a 4400; nt. 15, 430 a 4800; Viejo Adolfos n. 37, 486 a 4650; Weil v. 37, 511 a 2700.

Consignataria Melicurá SA: (182) Algon vq. 16, 380 a 2300; Del Fabró Hnos. vq. 15, 417 a 2300; Estab. Los Manantiales n. 19, 469 a 4600; nt. 21, 430 a 4700; María Teresa Sur v. 19, 446 a 2300. Crespo y Rodríguez SA: (108) Drabble vq. 15, 394 a 3700; 17, 366 a 3850; Salgado vq. 21, 459 a 3400. Dotras, Ganly SRL: (138) Est. La Dorita nt. 25, 372 a 3000; Ganadera Mapa n. 23, 470 a 4600; 49, 453 a 4700.

Gahan y Cía. SA: (117) Guerrero vq. 50, 363 a 4000; Louge vq. 16, 363 a 4000; 31, 339 a 4100. Ganadera Salliqueló SA: (80) Thamesis n. 31, 443 a 4000; Tornes Hermanos n. 24, 499 a 4000. Gananor Pujol SA: (245) Acosta n. 15, 473 a 4300; 16, 451 a 4500; Agrop. La Polola v. 25, 433 a 2500; El Pasatiempo v. 18, 550 a 3470; 16, 511 a 3500; Mateos n. 27, 513 a 4000; Larrañaga vq. 15, 361 a 2070. Gogorza y Cía. SRL: (168) Álvaro vq. 49, 361 a 4400; Zabala v. 21, 460 a 3500; 19, 512 a 3600; Zavala vq. 27, 378 a 4600.

Harrington y Lafuente SA: (182) Campomar n. 40, 480 a 4600; Haras El Bagual Agrop. tr. 19, 662 a 2500; Iribarne vq. 45, 396 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (228) Iribarne vq. 18, 376 a 2300; La Ilusión v. 22, 488 a 3470; Obredor v. 15, 578 a 3500. Jáuregui Lorda SRL: (356) Baldi vq. 45, 381 a 4800; Barrios Barón vq. 17, 339 a 5000; 20, 328 a 5050; Cuatro Palos v. 39, 470 a 2000; 16, 495 a 3200; 29, 470 a 3220; 19, 521 a 3470; 18, 528 a 3520; 32, 517 a 3600.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (31) Magagnini v. 16, 508 a 2300. Lartirigoyen & Oromí SA: (181) Cabral nt. 22, 410 a 4250; García del Solar n. 26, 440 a 4750; nt. 18, 420 a 4780; Sastre Inchauspe n. 24, 440 a 4700; nt. 37, 391 a 4750. Llorente-Durañona SA: (154) Cabaña Don Tomás nt. 43, 422 a 4000; Fortasin n. 43, 468 a 4200; La Lomada n. 29, 491 a 4200. Madelan SA: (192) Alfa 2012 v. 15, 502 a 3500; Calderón vq. 15, 407 a 4400; 16, 363 a 4500; Jovasil v. 27, 561 a 3500; San Pedro Agrop. n. 24, 438 a 4900; nt. 16, 430 a 4800; Udaondo de Flores Pirán v. 20, 545 a 3400.

Martín G. Lalor SA: (575) Agrop. Don Egidio vq. 17, 401 a 2700; Campomar n. 40, 463 a 4600; Choyun n. 22, 434 a 4900; Comp. de Tierras Tecka nt. 20, 397 a 4700; 64, 369 a 5100; Da-Nes nt. 29, 412 a 5000; vq. 16, 319 a 5000; 49, 284 a 5300; nt. 40, 405 a 5000; El Retiro n. 15, 437 a 4800; Est. La Providencia vq. 55, 371 a 1700; La Vía n. 30, 511 a 4400; Mediodía nt. 25, 386 a 4900. Mendizábal y Cía. SA: (296) Mateos n. 18, 465 a 4700; Marinoni n. 39, 497 a 4000; S.A.C.A.G.A.M. vq. 41, 353 a 4000.

Monasterio Tattersall SA: (990) Algarra Hnos. nt. 35, 433 a 4950; 20, 395 a 5000; Álvaro vq. 19, 362 a 4700; 16, 361 a 4800; Arandu vq. 40, 417 a 2100; 57, 416 a 2200; v. 77, 451 a 2300; 28, 451 a 2400; 26, 443 a 2500; 15, 484 a 2600; Barrios Barón vq. 20, 329 a 5100; 28, 310 a 5150; Bernal nt. 23, 367 a 5200; vq. 70, 293 a 5200; Estb. Ganadero San Antonio n. 16, 465 a 4700; nt. 25, 423 a 4780; Garciarena vq. 27, 332 a 5000; 18, 320 a 5200; La Terre Agropecuaria n. 25, 695 a 3300; Ledesma vq. 16, 400 a 4520; Lizzano nt. 29, 398 a 5000; 15, 357 a 5200; Sullivan nt. 25, 464 a 4700; Sullivan H. nt. 25, 467 a 4700. Pedro Genta y Cía. SA: (74) Hijos de Bruno nt. 40, 390 a 4800.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (462) Armentera vq. 20, 358 a 4100; Blasfer vq. 32, 320 a 5000; Cabaña La Pastoral v. 20, 646 a 2450; Cavalieri n. 25, 517 a 4250; Chiesino vq. 46, 414 a 4600; Est. La Dorita v. 15, 526 a 1900; Ginocchio e Hijos vq. 17, 295 a 5100; 36, 281 a 5200; Salvini e Hijos v. 21, 619 a 3600; Soldati nt. 31, 386 a 5200; St Moret v. 32, 615 a 2370. Santamarina e Hijos SA: (71) Depietri Hnos. v. 17, 494 a 2500; Fernández vq. 41, 406 a 3400. Umc SA: (69) Adeco Agropecuaria v. 17, 544 a 2200; 17, 640 a 2450; Santa Inés del Plata v. 17, 492 a 2200. Wallace Hermanos SA: (96) Nieva nt. 20, 426 a 3800; Suc. Pecorena n. 31, 450 a 4300.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (31); Brazzola y Cía. SRL (35); Campos y Ganados SA (37); Casa Massola SA (8); Casa Usandizaga SA (52); Goenaga Biaus SRL (45); Hourcade Albelo y Cía. SA (17); S. L. Ledesma y Cía. SA (32).