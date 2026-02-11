Vacunos: oferta moderada y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6536 vacunos descargados de 193 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 3,75%, de $3790,905 a $3648,718, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,76%, de $4328,293 a los $4361,253.

Los novillos, con 847 cabezas, representaron el 13,06% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4820 con 452 kg; $4750 con 469 kg, y $4700 con 469, 490 y con 493 kg. Por las mejores vacas se pagó $4620 con 438 kg; $4400 con 476 kg, y $3720 con 536 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 328 kg; $5100 con 394 kg, y $5070 con 363, 366 y con 391 kg, y en vaquillonas, $5100 con 291 kg; $4960 con 371 kg, y $4700 con 408 y con 412 kg.

El detalle de venta fue 847 novillos; 1262 novillitos; 1565 vaquillonas; 1948 vacas; 607 conservas, y 255 toros ESV

El precio promedio general de Mercados al Día fue de $4361,255. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4407,310.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (302) Agrop. El Pedregal vq. 28, 360 kg a $4800; 12, 324 a 5000; Estancia Vallimanca nt. 30, 375 a 5000; Isadelca vq. 13, 394 a 2500; 14, 421 a 2900; Cereseto e Hijos nt. 15, 397 a 4750; vq. 25, 342 a 3800; Piche vq. 18, 346 a 1800; 14, 422 a 2300; Urruti vq. 38, 357 a 4300; Willis tr. 13, 649 a 2500. Aguirre Urreta Jorge SA: (41) Campomar n. 14, 490 a 4700; 27, 460 a 4750. Asoc. de Coop. Argentinas: (140) A.C.A. nt. 15, 397 a 4800; 15, 413 a 4900; 15, 388 a 5000; 14, 369 a 5070; Fernández n. 12, 493 a 4700; Melamed vq. 15, 414 a 4500; 17, 386 a 4600; 12, 366 a 4700. Blanco Daniel y Cía. SA: (360) Abaljer v. 19, 475 a 3400; Agropecuaria Las Marías v. 33, 498 a 3400; vq. 19, 426 a 3800; Beheran vq. 20, 358 a 4600; Camurri nt. 25, 348 a 5000; vq. 16, 476 a 4400; 26, 315 a 5000; Langueyu nt. 15, 416 a 4700; vq. 17, 332 a 4950; Luis nt. 15, 430 a 4700; Marinovic vq. 19, 355 a 4800; 21, 322 a 5000.

Brandemann Consignataria SRL: (220) Agrop. Mayaco v. 24, 488 a 3600; Camps n. 18, 450 a 4800; Scherger vq. 12, 355 a 4800. Brazzola y Cía. SRL: (108) Eseverri v. 15, 441 a 2500; Martínez Olivar v. 15, 508 a 3100; 15, 475 a 3200. Campos y Ganados SA: (46) González v. 18, 491 a 2700; 12, 505 a 3100. Casa Massola SA: (62) Cozzarin vq. 20, 382 a 2200; Lena n. 25, 448 a 3800; nt. 12, 414 a 4000. Casa Usandizaga SA: (173) Est. El Jabalí vq. 16, 408 a 2600; 17, 415 a 2800; Ganadera La Providencia vq. 23, 295 a 2200; Ganadera La Providencia n. 23, 442 a 4000. Colombo y Colombo SA: (121) Adm. de Campos La Colina nt. 15, 407 a 4200; Gutiérrez vq. 12, 330 a 4850; Villabona vq. 48, 317 a 4950. Colombo y Magliano SA: (329) Bergia vq. 19, 327 a 2200; Campomar n. 25, 457 a 4750; 16, 452 a 4820; Doña Julia vq. 14, 402 a 3500; El Recado nt. 25, 429 a 4900; 30, 391 a 5070; Estab. Ganadero San Antonio vq. 20, 317 a 4800; Gaccio v. 12, 620 a 3500; 18, 506 a 3520; Gaztambide vq. 19, 412 a 2430; Pérez vq. 20, 343 a 4750; Pérez Repetto n. 15, 469 a 4750.

Consignataria Melicurá SA: (105) Ant. Est. Don Roberto nt. 15, 547 a 4000; Gemelli Vacas vq. 12, 392 a 2250; Pehuelches nt. 14, 398 a 4100; 15, 359 a 4200. Crespo y Rodríguez SA: (249) Aguaribay nt. 31, 384 a 4900; El Indio de Juárez vq. 28, 419 a 2800; v. 15, 452 a 2900; 15, 461 a 3100; Raffin nt. 12, 358 a 4950; 15, 326 a 5000; Suc. Huarte v. 23, 430 a 1700; 30, 455 a 1900; 12, 513 a 2800; Waratah vq. 12, 412 a 4700; 16, 387 a 4750; 15, 379 a 4800; 12, 350 a 4900. Dotras, Ganly SRL: (156) Ganadera Mapa n. 30, 468 a 4700; 19, 450 a 4750; Gaviña n. 39, 443 a 3800; Ivity v. 15, 527 a 2000. Ferias Agroazul SA: (124) Alcorta vq. 13, 375 a 2200; Garbini nt. 14, 391 a 4300; 12, 350 a 4400; Rosso n. 12, 453 a 4150.

Gahan y Cía. SA: (69) Louge n. 16, 464 a 4400; v. 15, 520 a 3300. Ganadera Salliqueló SA: (57) Casey y Verna v. 14, 534 a 2900; Gilardi vq. 23, 401 a 2600. Gananor Pujol SA: (309) Agrop. Fiorito v. 29, 500 a 2200; 16, 698 a 2500; Estab. Fourcade v. 25, 612 a 2000; La Maturraca nt. 35, 317 a 4170; Berisso vq. 12, 313 a 4900; Stenglein vq. 14, 385 a 2350; Wisner n. 52, 437 a 4250. Harrington y Lafuente SA: (100) Lau Arrebak vq. 16, 355 a 1800; Sarraua n. 17, 495 a 4000; 18, 530 a 4500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (36) Agrícola Carlos Keen n. 27, 463 a 4700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (116) González v. 54, 515 a 3100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (186) Iribarne v. 14, 538 a 3500; La Cassina vq. 23, 342 a 4940; 13, 335 a 4980; Parissia vq. 14, 331 a 5000; 14, 339 a 5040; 17, 310 a 5080; 23, 293 a 5100.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (100) Abastecedora Maz v. 13, 530 a 3600; Hernández vq. 17, 320 a 4000; Malvicino v. 12, 477 a 2800; Mena nt. 13, 373 a 5000; Pueblas vq. 13, 390 a 2200. Jáuregui Lorda SRL: (169) Agrocata v. 16, 505 a 2850; Ciurlandi v. 15, 490 a 3400. Lartirigoyen & Oromí SA: (156) Amadeo Hermanos nt. 15, 363 a 5070; F.I.C.A. n. 13, 460 a 4800; nt. 15, 413 a 4950; San José de la Leña nt. 34, 356 a 4500; Yerba Buena v. 28, 537 a 3250. Llorente-Durañona SA: (139) Cabaña Don Tomás vq. 19, 315 a 4500; 31, 342 a 5000; Don Alberto nt. 20, 424 a 4600; vq. 15, 357 a 4900; Michetti vq. 15, 373 a 1800. Madelan SA: (202) La Chingola v. 12, 555 a 3360; Mac Mullen v. 19, 492 a 2500; Pagella v. 35, 526 a 3600; San Pedro Agrop. vq. 13, 335 a 5000; 21, 291 a 5100.

Martín G. Lalor SA: (468) Álvarez nt. 16, 383 a 5000; Daguerre n. 29, 455 a 4700; Ivry vq. 40, 340 a 2350; Jagüel Viejo vq. 51, 436 a 4470; 19, 438 a 4620; Naiquel v. 15, 465 a 3000; 22, 520 a 3300; Nelson Hermanos nt. 38, 428 a 4770; Polo nt. 37, 375 a 3900; Zanotti vq. 17, 329 a 4600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (327) Mendizábal vq. 16, 353 a 4000; 32, 319 a 4100; Bogliano nt. 16, 316 a 5100; El Pajonal nt. 15, 457 a 4500; vq. 84, 359 a 4900; 17, 356 a 4940; 17, 371 a 4960; 32, 325 a 5000; La Primavera vq. 17, 306 a 4860.

Monasterio Tattersall SA: (394) El Pelusa nt. 18, 425 a 4950; 23, 398 a 5000; J M T 01 v. 14, 510 a 3100; Mónaco nt. 12, 328 a 5200; vq. 15, 262 a 5200; 18, 304 a 5340; Niemela tr. 18, 761 a 3100; Salentinos v. 13, 630 a 2100; San José de Galli v. 16, 489 a 2300. Pedro Genta y Cía. SA: (52) Autilio n. 14, 446 a 4700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (215) Agropecuaria El 16 nt. 42, 394 a 5000; Ant. Est. Don Roberto vq. 19, 386 a 4800; Carayta v. 36, 577 a 3650; Maguire nt. 14, 420 a 4900; 29, 398 a 5000; Mengani Hnos. v. 20, 440 a 2000; 15, 490 a 2650; 12, 541 a 2900. Umc SA: (54) Islas v. 12, 555 a 3400. Wallace Hermanos SA: (71) Suc. Pecorena nt. 32, 413 a 4350; Urriaga y Hnas. vq. 19, 402 a 3700.

Otras consignaciones: Consignataria Blanes SRL (34); Gogorza y Cía. SRL (38); Nieva H. y Asociados SRL (10); S. L. Ledesma y Cía. SA (12).