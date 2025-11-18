Vacunos: oferta moderada y subas para la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 7976 vacunos descargados de 205 camiones. Las ventas se realizaron con plaza sostenida para los lotes generales, mientras que los lotes de calidad recibieron mayor competencia por parte de los compradores. El Índice General subió un 4,07%, de $3347,102 a $3824,597, mientras el Índice Novillo subió un 0,47%, de $3806,589 a $3824,597.

Los novillos, con 1232 cabezas, representaron el 15,46 por ciento del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4480 con 455 kg; $4400 con 465 y con 550 kg, y $4330 con 474 y con 518 kg. Por las mejores vacas se pagó $4070 con 460 kg; $3600 con 486 kg, y $3300 por cinco lotes de 465 a 534 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4360 con 345 kg; $4320 con 365 kg, y $4300 con 4064 kg, y en vaquillonas, $4420 con 290 kg; $4250 con 355 kg, y $4200 con 392 y con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3483,513, mientras que el peso promedio general resultó de 424 kilos. El Índice Novillo quedó en $3824,597. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3817,775. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3864,231. Detalle de venta: 1232 novillos; 1862 novillitos; 2310 vaquillonas; 2015 vacas; 347 conservas, y 204 toros. Base 15 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (364) A.C.A. vq. 69, 359 kg a $4150; 17, 360 a 4170; 34, 319 a 4200; Agrop. El Progreso de Henderson nt. 15, 388 a 4200; vq. 19, 352 a 4100; Hippener vq. 45, 348 a 4150. Balcarce y Cía. SRL: (110) Dosoles n. 31, 490 a 3300; S. B. de Hernández n. 35, 502 a 3300. Blanco Daniel y Cía. SA: (368) Casadei vq. 15, 325 a 4100; Don Eladio v. 25, 674 a 2970; Ferrero v. 32, 499 a 3250; Grupo D y V vq. 30, 360 a 4050; 30, 331 a 4100; Lombardi vq. 27, 387 a 4000; Lucenti v. 18, 499 a 3300; Mas v. 18, 534 a 3300; Osinalde v. 36, 543 a 3200; Viofeed vq. 30, 305 a 4250.

Casa Massola SA: (79) Lena vq. 30, 376 a 3700. Casa Usandizaga SA: (106) Ganadera La Providencia n. 35, 455 a 4050; vq. 18, 318 a 4050. Colombo y Colombo SA: (112) Antona n. 15, 540 a 3450. Colombo y Magliano SA: (658) Biofeeds Argentina vq. 23, 264 a 4200; 16, 268 a 4290; Colombo y Magliano vq. 17, 376 a 3870; Eguia vq. 16, 341 a 4190; Grosso nt. 18, 399 a 4170; La Estelita vq. 53, 289 a 4120; 21, 332 a 4290; 16, 290 a 4420; La Porfía nt. 27, 421 a 4120; Mavico n. 29, 448 a 3700; nt. 41, 430 a 3700; Muscolo v. 19, 505 a 1850; Lafuente vq. 21, 283 a 3750; 32, 334 a 3850; 15, 368 a 4150; 38, 307 a 4200; Saluzzo nt. 16, 378 a 4250; Viejo Adolfos vq. 18, 300 a 2500.

Consignataria Melicurá SA: (143) Aguerre n. 32, 518 a 4330; Daireaux Hnos. nt. 20, 351 a 4300; Fund. de Asist. San Luis Orione v. 30, 487 a 3100. Crespo y Rodríguez SA: (69) Marín v. 23, 487 a 3150. Dotras, Ganly SRL: (199) Est. San Javier de Rauch v. 20, 478 a 2400; 17, 455 a 2500; Ganadera Mapa v. 24, 506 a 3200; Ganly Agropecuaria vq. 19, 370 a 4050; Gaviña n. 35, 468 a 3700; Paletta nt. 15, 350 a 4300; vq. 27, 347 a 4150. Ferias Agroazul SA: (97) Bodegas y Viñedos Pucará vq. 45, 341 a 3550; Casa Alarcia n. 26, 445 a 4000.

Gahan y Cía. SA: (149) Agrop. Vista Alegre nt. 22, 383 a 3700; Domeniconi v. 32, 451 a 3100; Louge n. 36, 480 a 3700; Racedo nt. 15, 430 a 4080. Ganadera Salliqueló SA: (50) Ganadera Salliqueló vq. 50, 350 a 3550. Gananor Pujol SA: (279) Doeswijk nt. 24, 389 a 3750; Duhalde nt. 22, 327 a 3300; vq. 18, 382 a 3350; Ingeniería Láctea v. 30, 632 a 2600; López vq. 17, 306 a 4250; Prato vq. 18, 310 a 4150. Goenaga Biaus SRL: (99) Álvarez v. 25, 547 a 1800; Grupo La Josefina v. 27, 491 a 2500.

Gogorza y Cía. SRL: (70) Álvaro v. 34, 532 a 3250; Gran Trébol v. 24, 527 a 3300. Harrington y Lafuente SA: (122) Dos de Agosto n. 17, 504 a 3800; Olano de Oteiza nt. 15, 387 a 3700; Sarasola n. 38, 484 a 3700. Heguy Hnos. y Cía. SA: (35) Gougy vq. 15, 404 a 1900. Hourcade Albelo y Cía. SA: (49) Pujol e Hijos v. 18, 475 a 3100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (157) Biofeeds Argentina nt. 20, 329 a 3700; Est San Francisco vq. 20, 555 a 3000; Iturralde y Etchepare v. 32, 508 a 2000. Jáuregui Lorda SRL: (243) Landa v. 16, 550 a 3100; 18, 480 a 3120; Los Terneritos v. 20, 433 a 3000; Rucanahuel nt. 60, 406 a 4300.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (173) Álvarez nt. 25, 345 a 4350; vq. 17, 317 a 4250; Boitard nt. 20, 364 a 4250; Las Tres Marías vq. 42, 329 a 4200; 21, 289 a 4300; Regojo nt. 15, 359 a 3250; vq. 27, 324 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (239) Amadeo Hermanos nt. 27, 369 a 4250; vq. 15, 355 a 4250; Choike nt. 20, 409 a 3700; 20, 381 a 3750; El Espartillar v. 18, 482 a 2700; Lartirigoyen nt. 56, 396 a 4150. Llorente-Durañona SA: (93) Cabaña Don Tomás nt. 15, 427 a 4200; 29, 408 a 4250; Groselli nt. 24, 383 a 3600. Madelan SA: (256) Agro-Pec vq. 15, 347 a 3750; Broggi n. 31, 452 a 4150; San Mariano n. 35, 455 a 4480; vq. 25, 393 a 4200; San Pedro Agrop. vq. 45, 355 a 4200; Suc. Iguiñiz tr. 15, 726 a 3100; v. 15, 520 a 3200. Martín G. Lalor SA: (407) Agrop. Loma Verde v. 19, 562 a 3300; Di Benedetto n. 20, 436 a 3670; Est. Hergus vq. 45, 324 a 4320; Ganadera San Vicente vq. 15, 355 a 3120; Polo nt. 34, 352 a 4200; Udale vq. 23, 364 a 3650; 47, 328 a 3700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (302) Agrop. Los Tobas v. 15, 496 a 3000; Arotcarena nt. 20, 355 a 4130; vq. 16, 300 a 4050; Lavalle v. 30, 553 a 3150; Teti nt. 21, 427 a 3950; Trueba n. 15, 526 a 2500; 20, 649 a 2650.

Monasterio Tattersall SA: (901) Antona n. 15, 520 a 3650; Bernal vq. 36, 369 a 4120; 35, 316 a 4300; Calcagno Giovo vq. 19, 316 a 4250; Carbajal n. 15, 474 a 3500; Criadores nt. 24, 327 a 4300; Delguy Hermanos n. 16, 535 a 3500; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 19, 383 a 4300; El Yibe n. 15, 432 a 3600; vq. 20, 376 a 3300; Feiba v. 18, 516 a 3100; Los Ángeles nt. 17, 412 a 4200; 24, 385 a 4240; vq. 16, 360 a 4140; 19, 329 a 4260; Martín vq. 15, 380 a 4100; 16, 340 a 4260; Maschio nt. 39, 381 a 4250; Nicsor vq. 25, 331 a 4200; 20, 325 a 4250; Ponto nt. 50, 311 a 4360. Pedro Genta y Cía. SA: (88) Barducci nt. 34, 411 a 4130; Montenegro nt. 21, 370 a 4200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (467) Cresud nt. 20, 417 a 4170; 28, 421 a 4200; Finlar vq. 144, 368 a 4120; Gaillour Agropecuaria n. 40, 461 a 4330; La Clorindita vq. 20, 302 a 4270; San Mariano n. 35, 452 a 4420; vq. 25, 386 a 4200; Suc. Miramont n. 30, 502 a 4300. Umc SA: (58) Areso n. 58, 456 a 4400. Wallace Hermanos SA: (139) Cooperativa Agrícola Ganadera n. 34, 546 a 4400; Suc. Pecorena nt. 28, 391 a 3700.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (46); Brandemann Consignataria SRL (34); Campos y Ganados SA (68); Consignataria Blanes SRL (11); Iriarte Villanueva Enrique SA (1); S. L. Ledesma y Cía. SA (40).