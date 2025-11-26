Vacunos: selectividad y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 9613 vacunos descargados de 261 camiones.

Con los operadores de compra sin apremios, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios con bajas para casi todas las categorías y clasificaciones expuestas; solo los lotes de especial calidad obtuvieron ganancias respecto a los valores de ayer. El Índice General bajó un 4,24%, de $3490,403 a $3342,252, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,74%, de $4112,624 a los $4082,278.

Los novillos, con 1084 cabezas, representaron el 11,30% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4400 con 462, 506 y con 557 kg; $4350 con 467, 496 y con 522 kg, y $4280 con 446 kg. Por las mejores vacas se pagó $4120 con 452 kg; $4000 con 508 kg, y $3400 con 449 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4600 con 345 kg; $4400 con 407 kg, y $4300 con 366 kg, y en vaquillonas, $4450 con 323 kg; $4120 con 410 kg, y $4100 con 372 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3342,252, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo quedó en $4082,278. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4082,278. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4087,776. Detalle de venta: 1084 novillos; 1884 novillitos; 2634 vaquillonas; 3016 vacas; 575 conservas, y 396 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (290) Isadelca v. 25, 544 kg a $3100; Santa Elena de Inchauspe v. 36, 474 a 2100; 27, 641 a 2450; Socibar v. 23, 468 a 2900; 41, 517 a 3200; 21, 448 a 3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (75) Burgardt v. 35, 521 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (207) Arhex n. 18, 413 a 3500; Russo vq. 20, 323 a 4450; Santandrea n. 58, 467 a 4350. Brandemann Consignataria SRL: (170) Machinandiarena n. 15, 455 a 4200. Brazzola y Cía. SRL: (44) Don Pancho de Pringles nt. 18, 390 a 4300; vq. 18, 400 a 3900. Casa Massola SA: (49) Esnal nt. 18, 369 a 3800; vq. 15, 318 a 3750.

Colombo y Colombo SA: (211) Fernández v. 38, 450 a 2600; Rincón de la Laguna vq. 56, 344 a 4200. Colombo y Magliano SA: (1836) Agroganadera Juanangela vq. 28, 319 a 4330; Agrolam nt. 20, 373 a 4320; 20, 343 a 4330; 20, 344 a 4350; Agrop. La Criolla nt. 31, 379 a 4400; Agropemar n. 55, 467 a 4420; Ant. Est. Don Roberto n. 19, 457 a 4280; nt. 17, 419 a 4340; Brogno v. 34, 520 a 2000; Butynski nt. 39, 420 a 4340; vq. 17, 367 a 4300; 19, 348 a 4310; Campazu vq. 38, 324 a 4340; Campomar n. 15, 468 a 4420; Charles de Guerrero v. 21, 537 a 2500; Colombo y Magliano vq. 16, 310 a 3270; 17, 293 a 3430; 21, 305 a 4290; Cosqui nt. 16, 385 a 3870; Cosufi v. 32, 525 a 3100; Cuatro Hnos. n. 21, 446 a 4440; Estab. La Negra vq. 32, 481 a 3910; Golpe de Agua nt. 18, 321 a 3900; Gordon Davis n. 36, 483 a 3990; Granja y Est. Doña Sara nt. 31, 433 a 4350; Werthein vq. 18, 419 a 3900; Grupo Bathis vq. 81, 326 a 4300; Inda nt. 16, 378 a 4330; Interagro Rauch nt. 20, 372 a 4320; 20, 368 a 4350; La Escampada nt. 44, 401 a 3800; La Estelita vq. 19, 325 a 3900; 34, 279 a 4000; 25, 293 a 4500; La Gran Bonita vq. 22, 352 a 4330; La Ropa vq. 40, 372 a 4250; La Veneta vq. 19, 430 a 1800; 17, 380 a 1950; Litomar v. 32, 574 a 2150; Los Hermanos vq. 16, 321 a 4330; Maluz vq. 17, 385 a 3100; Maury nt. 16, 359 a 4370; Courreges vq. 50, 292 a 4470; Piray Mini tr. 17, 894 a 3240; Ecia. La Pelada vq. 49, 530 a 3500; Trapalco nt. 19, 428 a 4330; 19, 398 a 4400; Untermann vq. 49, 402 a 2650; Viejo Roble nt. 16, 381 a 4300; Virreynas vq. 22, 365 a 4270.

Consignataria Blanes SRL: (29) García nt. 25, 407 a 4400. Consignataria Melicurá SA: (176) Pastores v. 15, 499 a 2800; 18, 512 a 3100; Portugal vq. 18, 381 a 3600. Crespo y Rodríguez SA: (125) Salgado n. 26, 491 a 3300; vq. 25, 425 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (114) Carbo Hermanos nt. 21, 400 a 3000. Ferias Agroazul SA: (92) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 20, 425 a 4000. Gahan y Cía. SA: (161) Agropecuaria La Maleza nt. 18, 390 a 3650; 26, 361 a 3700; Cosufi v. 24, 475 a 3150; Huilppa v. 17, 472 a 3200; vq. 17, 399 a 3300; Las Víboras vq. 20, 398 a 2900; 18, 379 a 3000.

Gogorza y Cía. SRL: (165) Álvaro nt. 48, 390 a 3800; Est. San Martín de Filomena nt. 44, 388 a 3800; Gallo nt. 18, 335 a 3100. Gregorio Aberasturi SRL: (79) Avendaño v. 15, 550 a 2100. Harrington y Lafuente SA: (168) Campomar v. 17, 466 a 3000; 23, 525 a 3100; 28, 485 a 3200; Est. María Pilar vq. 31, 383 a 3600; Grondona nt. 15, 398 a 4200; vq. 16, 392 a 4000; 16, 372 a 4100. Hourcade Albelo y Cía. SA: (30) Pujol e Hijos v. 17, 463 a 2900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (182) Egeo v. 43, 543 a 3250. Iriarte Villanueva Enrique SA: (63) Roncati vq. 28, 413 a 3800. Jáuregui Lorda SRL: (99) Legarralde v. 16, 500 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (222) Calles nt. 18, 337 a 3250; Mapis Agropecuaria vq. 16, 423 a 2000; v. 58, 453 a 2400; 16, 506 a 2550; Renta Las Heras v. 35, 517 a 3200. Lartirigoyen & Oromí SA: (277) Cayssials Munguia tr. 15, 551 a 3200; Lartirigoyen vq. 42, 340 a 4250; Sastre Inchauspe vq. 82, 356 a 4250; Socibar v. 21, 493 a 2800; 37, 472 a 2900. Madelan SA: (722) El Coronillo v. 21, 435 a 3000; Est. y Cab. Los Corralitos nt. 15, 392 a 4320; vq. 17, 372 a 4080; Estab. La Hortensia nt. 19, 397 a 4320; vq. 19, 393 a 4100; 15, 357 a 4200; Harriott nt. 39, 389 a 4250; Iturralde y Etchepare v. 33, 489 a 2000; Jocarda v. 18, 515 a 3050; León nt. 28, 371 a 4350; Los Barones v. 21, 570 a 2100; 26, 541 a 2400; San Juan de Bellocq vq. 56, 465 a 3500; 19, 433 a 3650; San Pedro Agrop. vq. 29, 347 a 4280; 16, 280 a 4370. Martín G. Lalor SA: (166) Dufour e Hijos v. 16, 483 a 3100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (243) Trote Largo vq. 31, 401 a 3500.

Monasterio Tattersall SA: (793) Algarra Hnos. vq. 24, 341 a 4350; Bespa vq. 16, 372 a 4200; 17, 316 a 4350; 17, 292 a 4460; El Llorón nt. 69, 328 a 3700; Ipsden nt. 26, 389 a 4500; 20, 345 a 4600; Justo y Olgiati nt. 22, 423 a 4300; La Cassina vq. 19, 338 a 4250; La Olla Vieja vq. 19, 361 a 4200; 16, 324 a 4400; Manfredini nt. 24, 400 a 3750; vq. 18, 376 a 3500; Ponto nt. 15, 300 a 4305; 48, 300 a 4500. Pedro Genta y Cía. SA: (134) Cosufi v. 32, 610 a 3100; Lambertini vq. 20, 306 a 4300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1001) Agrop. La María Pilar v. 15, 536 a 1800; Cence vq. 26, 311 a 4150; El Bornizo vq. 40, 425 a 3500; El Indio de Juárez nt. 41, 375 a 4300; Est. y Cab. Santo Domingo v. 30, 599 a 3400; Induco vq. 15, 375 a 2200; Méndez vq. 20, 421 a 3600; La Chola v. 61, 439 a 3000; La Cubana nt. 43, 397 a 3600; vq. 26, 358 a 1800; 16, 340 a 3500; La Nostalgia n. 16, 475 a 4250; Lácteos Vidal v. 15, 518 a 2850; Gaztambide vq. 18, 321 a 4250; 30, 279 a 4400; Monvale n. 24, 527 a 4400; nt. 16, 462 a 4400; Regueira n. 47, 484 a 4350; Ginocchio e Hijos v. 23, 503 a 3000; Santa Mónica vq. 33, 348 a 4250; Serranías de Lolen n. 33, 509 a 4350; vq. 38, 432 a 4120; Vivorata nt. 26, 418 a 4250. Santamarina e Hijos SA: (36) Est. El Guanaco tr. 18, 693 a 2500. Wallace Hermanos SA: (215) González n. 29, 450 a 3850; Rivolta e Hijos vq. 76, 350 a 3200; La Sara nt. 35, 329 a 4300.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (110); Ganadera Salliqueló SA (11); Gananor Pujol SA (90); Goenaga Biaus SRL (46); Heguy Hnos. y Cía. SA (21); Llorente-Durañona SA (52); Nieva H. y Asociados SRL (54); Umc SA (26).