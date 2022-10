Carlos Melconian dio su mirada sobre el rumbo económico y apostó a crear “soluciones posibles” para ponerlas “a disposición del próximo presidente”

escuchar

El economista de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, negó la existencia de una “calma chica” en la situación económica de la Argentina, pero llamó a “trabajar en las soluciones” para enfrentar los problemas. “Lo peor que nos puede pasar a los argentinos es el acostumbramiento”, definió, al tiempo que remarcó su carácter “apartidario” y se mostró confiado acerca de un eventual cambio de gestión el año que viene. “Tenemos que trabajar con las soluciones posibles para ponerlas a disposición del próximo presidente”, indicó.

En ese sentido, el presidente del think tank Ieral aseguró que, en el marco de la interna de la oposición, “lo peor que podemos hacer en nuestro equipo es dejarnos llevar por esas cosas”. “Estamos en el medio de una campaña electoral y yo no me voy a prender de eso. Voy a mantener el carácter apartidario porque las soluciones son de carácter apartidario”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

Carlos Melconian junto al periodista Joaquín Morales Solá en un encuentro Diálogos para la Argentina, en la Bolsa de Comercio Rodrigo Néspolo - LA NACION

“No tenemos que confundir valentía con dogmatismo, porque si no, nos va a volver a ir mal”, continuó el economista, para añadir: “Hay una muralla china entre lo que son las discusiones políticas y la gente. Nosotros tenemos que trabajar de este lado de la muralla, proponiendo soluciones con pragmatismo y flexibilidad”.

Por otro lado, Melconian advirtió que el Gobierno busca “eludir” las “inconsistencias”, confiado en “la aparente tranquilidad” representada por “un dólar de 300 pesos hace tres meses”. Y analizó los casi tres meses de gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía al precisar: “El peso del nuevo ministro es superior al de los anteriores, pero simultáneamente es un hombre que venía desgastado desde la política y que toma este desafío porque no tiene mucho para perder”.

“La realidad, en esta pátina de cosas que vas haciendo mes a mes, con agosto una cosa, octubre otra, ¿te permite llegar sin tomar las decisiones que tenés que tomar? Eso va a ser tarea del próximo gobierno, lo único que quiero es que la sociedad esté bien avivada”, agregó.

“Te digo que sí”

La semana pasada, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos confirmó su intención de querer ser ministro en un eventual gobierno de Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta. “Antes me preguntaban si quería ser ministro, decía que sí. Hoy me preguntás y te digo también que sí”, precisó al ser entrevistado en LN+.

Carlos Melconian reveló que quiere ser ministro en un gobierno de Macri o Larreta

“A mí, donde me pongan, yo estoy. Quiero ser ministro de Macri o de Horacio, de quien sea”, continuó. Luego fue consultado sobre si tiene predilección por el jefe de Gobierno porteño o el expresidente. “Mi corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente. No me conocen. Te lo juro por lo más sagrado. Lo más importante para mí es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate. La importancia no va por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que vos quieras”, sentenció.

LA NACION

Temas Carlos Melconian