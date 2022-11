Carlos Melconian: “La inflación condiciona todo el tránsito al 10 de diciembre de 2023”

escuchar

El presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Carlos Melconian, participó hoy de un simposio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el que analizó el actual contexto económico y político de la Argentina, con miras al año electoral. En este marco, reflexionó sobre la crisis cambiaria que estalló en julio pasado y criticó el “esquema de contención” que planteó el Gobierno. Además, esbozó un puñado de ideas para la próxima administración. “La inflación condiciona todo el tránsito al 10 de diciembre de 2023″, aseguró.

Durante el simposio, que contó con la presentación de Sebastián Bagó, vicepresidente de la regional Buenos Aires de la Fundación Mediterránea, Melconian se refirió al “reformateo” que realizó el Gobierno tras la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. A su criterio, los cambios en la cartera lograron “frenar la crisis de gobernabilidad y poner paños fríos a la escalada cambiaria-inflacionaria, pero, desde octubre, perdieron impulso, [dejaron] sabor a poco y se corre la crisis desde atrás”.

“Hay un escenario de ‘reactinflación’ distinto al de 2010, donde la inflación era 25%, pero se crecía al 10%. Ahora hay una recuperación pospandemia muy concentrada, pero la inflación gira en torno al 100%”, explicó el economista. Y agregó: “Se percibe más la inflación que reactivación. Este contexto, a diferencia de 2010, le quita competitividad electoral al oficialismo”.

En ese sentido, Melconian cuestionó el “esquema de contención de la crisis” planteado por el Gobierno, tanto en el frente externo (dólares) como en el frente interno (pesos). Según el economista, el primero consistió en medidas como el “dólar soja I y II para devaluar sin impactar en la mesa de los argentinos, el control de autorización y pisada de pagos de importaciones (SIRA) y la reactivación de líneas [de crédito] en organismos internacionales”.

En tanto, en el frente interno, para Melconian se priorizó que el gasto primario crezca por debajo de la inflación y se licue, que la tasa de interés de las Leliq sea más baja que la tasa de inflación y que el mercado de deuda en pesos “no se desfonde”, a fuerza de inyección de pesos del Banco Central.

Desde su punto de vista, la estrategia oficial “no se consolida macroconómicamente” porque “la expectativa devaluatoria se mantiene y la tasa de inflación no baja”, pero tampoco se fortalece “políticamente”, ya que “no hay crítica abierta al programa porque hay conciencia de que no hay plan B”. “Sin resultados, el respaldo se hace más duro y crece la ansiedad porque se acerca la elección”, opinó el economista.

Y aventuró: “El bastión oficialista es el Conurbano. Pero no alcanza con ganar ahí, tiene que ganar por mucho. Una inflación de 6% mensual pone en riesgo el resultado. De ahí la ansiedad por no devaluar y por bajar la inflación”.

Respecto de 2023, Melconian aseguró que la inflación es el principal condicionamiento electoral. “Para la economía, el ritmo inflacionario condicionará la expectativa devaluatoria y la brecha (que en parte tienen vida propia), la actividad, la nominalidad, la tasa de interés y la puja salarial; mientras que, para la política, determinará la interna oficialista, el futuro del ministro Massa, el pulso de la ‘calle’, el resultado electoral y la transición” , dijo.

En relación al próximo gobierno, hizo hincapié en la necesidad de realizar diagnósticos precisos y realistas como punto de partida: “Sin diagnóstico no hay programa; sin equipo no hay gestión; sin política no hay chance”. Y agregó: “Hay que mirar cómo se llega, pero también de reojo cómo se sigue. Porque ambas van de la mano”.

Y afirmó: “La foto de la herencia es compleja. Pero estamos acá asumiendo ese escenario. Por eso estamos trabajando [desde el Ieral] en la reconstrucción del área económica, como un todo dentro de una coalición. No puede existir el área económica dividida en ocho partes”.

En ese sentido, Melconian puso énfasis en que la salida a la crisis va de la mano de un “Programa Capitalista, Occidental y Progresista”, que permita estabilizar la macroeconomía y avanzar en reformas de los sectores público y privado. “En el Ieral estamos trabajando con elementos disruptivos, pero con continuidad institucional. Con todos los sectores de la actividad privada, pero también con nuestra contracara social”, aseguró el titular del Ieral.

“Vamos a seguir ‘obsoletizando’ la grieta, conteniendo los fanatismos, generando la idea de horizonte y de respeto inclaudicable a la propiedad privada”, concluyó el economista.

El simposio también contó con la participación del analista político Sergio Berensztein, quien analizó los principales indicadores sociales y encuestas electorales. “Estamos ante un escenario de fatiga social. La sociedad está lista, está demandando cambios profundos. Está dispuesta a escuchar una propuesta distinta”, afirmó.

“Hace falta un gobierno decidido a avanzar. No hay margen de maniobra. No sé si es rapidez, sino contundencia”, agregó Berensztein. Y finalizó: “Las próximas elecciones ofrecen una oportunidad histórica. Es clave llegar con un programa no sólo bien preparado desde lo técnico sino también desde lo comunicacional”.

Temas Inflación y precios