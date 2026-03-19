Caso YPF: los demandantes relativizaron el fallo en EE.UU. que celebró el Gobierno y ratificaron su expectativa de cobro

Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF reafirmaron su reclamo contra la Argentina y minimizaron el impacto de la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender el discovery —la instancia de producción de pruebas en la que se busca información sobre activos para ejecutar la sentencia—, al asegurar que la medida no modifica su estrategia ni sus expectativas de cobro.

“El fallo del Segundo Circuito no afecta nuestra búsqueda de restitución para los inversionistas de YPF ni nuestros esfuerzos por cobrar la sentencia”, sostuvo Armando Betancor, representante de los fondos Petersen y Eton Park, cuyos derechos litigiosos son financiados por Burford Capital. Según explicó, la resolución “no tiene nada que ver con el fondo del caso ni con el resultado de la apelación”, sino que se limita a pausar la etapa de presentación de pruebas posterior a la sentencia.

En esa línea, buscó despejar interpretaciones sobre un eventual fortalecimiento de la posición argentina.

En los hechos, la medida introduce una pausa en uno de los frentes más sensibles del proceso: el post-judgment discovery, instancia en la que los demandantes buscan información sobre activos del Estado argentino en el exterior para avanzar en posibles embargos. Ese proceso incluía requerimientos sobre cuentas, bienes de empresas públicas e incluso activos del Banco Central (BCRA), como las reservas de oro.

La suspensión no implica el cierre de esa vía, sino un freno temporal hasta que la Cámara resuelva la apelación de fondo. Tampoco altera la validez de la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska ni detiene el devengamiento de intereses, que ya eleva el monto del reclamo por encima de los US$18.000 millones.

La jueza de Nueva York Loretta Preska LA NACION

En paralelo, los demandantes vienen intentando ampliar el alcance de eventuales embargos a través del argumento de “alter ego”, con el objetivo de demostrar que ciertas entidades —como empresas públicas o el propio Banco Central— actúan como extensiones del Estado. Si esa interpretación prospera, el universo de activos alcanzables podría ampliarse significativamente.

Los fondos insistieron además en que la responsabilidad argentina ya fue reconocida en distintas instancias judiciales. “En todos los niveles, los tribunales estadounidenses han actuado reconociendo este hecho fundamental, y creemos que esto continuará”, afirmó Betancor.

La reacción llega luego de que la Cámara también frenara otros procedimientos vinculados a la ejecución del fallo, incluyendo pedidos de sanciones en curso, lo que ordena el expediente mientras se concentra en la definición central.

Desde el Gobierno, la decisión fue interpretada como un respaldo a su estrategia judicial y fue calificada como un “hito histórico”. Sin embargo, los demandantes remarcan que se trata de una resolución procesal que no modifica la condena ni anticipa el resultado de la apelación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado el pedido argentino para limitar el discovery, al advertir que podía resultar “excesivamente intrusivo” y generar tensiones diplomáticas, aunque evitó pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

La disputa se remonta a la expropiación del 51% de YPF en 2012 y derivó en una condena por más de US$16.000 millones, que continúa bajo revisión. Mientras tanto, los intereses siguen acumulándose y la definición de la Cámara será clave para determinar el desenlace de uno de los litigios más relevantes que enfrenta la Argentina en el exterior.