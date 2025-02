Cotización cripto de Javier Milei hoy: a cuánto cotizan este lunes 17 de febrero

16.39 | Criptomonedas: a cuánto cotizan Bitcoin y Ethereum

16.10 | A cuánto cotiza hoy $LIBRA

15.50 | $LIBRA: a qué hora habla Javier Milei por el escándalo cripto

El Presidente se presentará este lunes por la noche en un encuentro grabado en ¿La Ves?, el programa que conduce Jonatan Viale en TN y que sale al aire entre las 20 y las 21.30 horas.

15.44 | $LIBRA: cómo reaccionó el dólar ante el escándalo

Dólar oficial: $1078,75.

Dólar MEP: $1208,62.

Dólar CCL: $1206,98.

Dólar blue: $1235,00.

Euro: $1125,00.

15.33 | $LIBRA, hoy: cotización en tiempo real

15.22 | El escándalo de $LIBRA: qué es un memecoin

15.03 | Un retuit de Milei vuelve a hacer subir $LIBRA, la moneda meme del escándalo

El presidente Javier Milei retuiteó hace instantes en la red social de X un posteo de Darío Epstein, un financista y consultor muy cercano al mandatario. Epstein publicó que “el único propósito del tuit es mostrar que no era fácil para una persona común comprar $LIBRA”, la moneda meme que promocionó Milei trepó 1300% en media hora y después de derrumbo ante los rumores entonces de fraude.

Vuelvo a aclarar:

El unico proposito de este twit es mostrar que no era facil para una persona comun comprar este instrumento o memecoin.

No es Endorsement, tutorial o recomendacion.

La descripcion es al solo efecto de ver lo dificil que es comprar para un inversor normal, que no… https://t.co/4HW0DcDr0z — Dario Epstein (@DarioEpstein) February 17, 2025

14.50 | Escándalo $LIBRA: cómo reaccionó el Merval

En la primera rueda de la semana, el índice S&P Merval baja 4,8% y se ubica en 2.273.667 unidades. Al ajustar este último valor por el dólar contado con liquidación (CCL), representa unos US$1880 (-5,6%), un número que no se veía desde mediados de noviembre del año pasado.

$LIBRA: cómo reaccionó el Merval EITAN ABRAMOVICH - AFP

14.48 | Criptomonedas: a cuánto cotizan Bitcoin y Ethereum

14.45 | A qué hora habla Javier Milei por el escándalo cripto

El Presidente se presentará este lunes por la noche en un encuentro grabado en ¿La Ves?, el programa que conduce Jonatan Viale en TN y que sale al aire entre las 20 y las 21.30 horas.

ARCHIVO - El presidente argentino Javier Milei habla tras recibir el premio Röpke para la Sociedad Civil del Liberal Institut, en el Centro de Congresos, el viernes 24 de enero de 2025, en Kloten, Suiza. (Ennio Leanza/Keystone vía AP, Archivo) Ennio Leanza - Keystone

14.44 | $LIBRA: Milei retomó su agenda y prepara su defensa por el escándalo con las criptomonedas

El Presidente recibió a un senador republicano antes de su nueva visita a Estados Unidos; hubo una reunión entre Luis y Santiago Caputo y desde el Gobierno buscan relativizar la crisis por la presunta megaestafa. Leé la nota completa de Cecilia Devana en LA NACION.

El Presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al senador republicano de los Estados Unidos Steve Daines y su comitiva

14.35 | $LIBRA, hoy: cuáles son las principales variables del memecoin

Así cotiza hoy $LIBRA

14.15 | $LIBRA: la jueza María Servini investigará las denuncias contra Javier Milei por estafa

La Cámara Federal sorteó este lunes la primera denuncia contra el presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA y le tocó a la jueza María Romilda Servini. El fiscal será Eduardo Taiano. La denuncia sorteada la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”. Por disposición de la Cámara, el sorteo se hizo con un bolillero manual. El objetivo era evitar cualquier suspicacia. En el tribunal creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años.

Maria Servin quien está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 que tiene competencia electoral a nivel nacional. Hernan Zenteno - LA NACION

14.02 | El escándalo de $LIBRA: qué es un memecoin

13.47 | Criptomonedas: a cuánto cotizan Bitcoin y Ethereum

Criptomonedas: a cuánto cotizan Bitcoin y Ethereum Alexandru Nika - Shutterstock

13.44 | Denuncian en Estados Unidos a Javier Milei y a los otros protagonistas del escándalo $LIBRA

La presunta megaestafa digital $LIBRA llegó a las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares. Leé la nota de Hugo Alconada Mon.

El tuit de Milei, que más tarde borró Captura

12.30 | Bitcoin y Ethereum, hoy: a cuánto cotizan las principales criptomonedas

Milei, en la Casa Rosada, con Hayden Mark Davis, a quien ahora señalan como responsable de $LIBRA

12.10 | Nancy Pazos reveló que uno de sus hijos invirtió en la criptomoneda $LIBRA

En medio del escándalo de la supuesta estafa de la criptomoneda $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X, la periodista Nancy Pazos afirmó que uno de los hijos que tiene en común con su exmarido, el diputado de Pro Diego Santilli, invirtió en esa moneda virtual. Teo Santilli Pazos (23), licenciado en negocios digitales, es hijo de Diego Santilli, diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, quien ayer defendió al Presidente y dijo que no es posible llevar adelante un juicio político en su contra. Santilli respaldó a Milei y acusó a la oposición de un intento de desestabilización: “Lo quieren sacar, meterle un juicio político y no lo vamos a permitir”.

"Nancy Pazos":

Porque contó que su hijo Teo Santilli Pazos invirtió en $LIBRA pic.twitter.com/ALS2t6CeQv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 17, 2025

11.50 | A cuánto cotizan las principales criptomonedas

Bitcoin: $115.104.497,87.

Ethereum: $3.336.578,82

Usdc: $1.214,48

Dai: $1.215,12.

A cuánto cotizan las principales criptomonedas (AP Foto/Kin Cheung)

11.45 | Dólar hoy: tras el escándalo de $LIBRA, las acciones caen 10% y las cotizaciones libres superan los $1200

Las acciones argentinas abren la semana con caídas de hasta 10%, los bonos soberanos se tiñen de rojo y todos los dólares libres ya cotizan por encima de los $1200. En la primera rueda de la semana, el índice accionario S&P Merval baja 3,2% y cotiza en 2.310.022 unidades. Al ajustar este último valor por el dólar contado con liquidación (CCL), representa unos US$1919 (-3,3%). En el panel principal, las mayores caídas son para las acciones de BBVA (-10%), Grupo Financiero Galicia (-7,2%) y Loma Negra (-7%).

Dólar hoy: tras el escándalo de $LIBRA, las acciones caen 10% y las cotizaciones libres superan los $1200 (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP) EITAN ABRAMOVICH - AFP

11.40 | Qué esperar en las próximas horas tras el escándalo $LIBRA

Como podria impactar en la economia el escandalo cripto

11.39 | Rompió el silencio uno de los creadores de $LIBRA: “Las cosas no fueron de acuerdo a lo planeado”

El empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los impulsores de $LIBRA, un token que registró una suba exponencial en su cotización, luego de que el presidente Javier Milei lo promocionara en X, y que se desplomó minutos después despertando críticas y advertencias sobre una posible estafa, grabó este domingo un video y lo subió a las redes sociales. En la grabación confirmó ser asesor del Presidente, culpó de la caída abrupta de la moneda digital al Gobierno por quitar su apoyo al proyecto y aseguró que le inyectará liquidez nuevamente al toquen. Además, la empresa publicó un comunicado en el mismo sentido.

El creador de $LIBRA, Hayden Davis, rompió el silencio en una entrevista

11.34 | $LIBRA, cotización, hoy: qué pasa ahora con el memecoin de la polémica

11.22 | Bitcoin y Ethereum, hoy: a cuánto cotizan las principales criptomonedas

Bitcoin y Ethereum, hoy: a cuánto cotizan las principales criptomonedas (AP foto/Mark Lennihan) Mark Lennihan - AP

11.11 | A cuánto cotizan las principales criptomonedas

11.00 | El escándalo de $LIBRA: qué es un memecoin

10.50 | Libra, hoy: a cuánto cotiza el memecoin de la polémica

Este lunes 17 de febrero, la moneda digital LIBRA cotiza a 0.3396 dólares. Según informa el sitio Coinmarketcap, que recopila la información en tiempo real de diferentes monedas digital, LIBRA presenta en estos momentos una caída del 15%.

LIBRA sigue en valores mínimos

10.40 | ¿Qué ocurrió con Javier Milei y la criptomoneda $LIBRA?

El pasado viernes 14 de febrero el mandatario promocionó una criptomoneda llamada $LIBRA a través de su cuenta de X. Esta resultó ser una “criptomoneda meme”, es decir que no contaba con ningún sustento en la economía real. Son criptoactivos que enfatizan en capitalizar el entusiasmo popular en base a una persona, movimiento o fenómeno viral. Cientos de personas invirtieron su dinero en este token, cuyo valor aumentó rápidamente. Sin embargo, al poco tiempo se desplomó y los seguidores de Milei que invirtieron en la criptomoneda perdieron dinero. Al poco tiempo, el jefe de Estado borró el tuit y escribió otro donde aclaró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto” y que no tiene ninguna relación directa con este.

Milei promocionó una criptomoneda y generó polémica

LA NACION