Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en marzo 2026

Los beneficiarios del Programa Acompañamiento Social reciben en marzo la suma de $78.000, dado que la prestación se mantiene sin variaciones desde 2023.

Esta herramienta de asistencia está destinada a las personas de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

De acuerdo a la información brindada por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, en marzo los titulares de Acompañamiento Social recibirán $78.000, y este monto se verá acreditado en la cuenta de sus titulares el quinto día hábil de cada mes que, en esta ocasión, coincide con el viernes 6 de marzo.

De cuánto es el monto del Programa de Acompañamiento Social en marzo 2026

Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de cobro: viernes 6 de marzo

El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Esta línea tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.

Quiénes pueden acceder al Programa de Acompañamiento Social

Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.

Mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

Cómo tramitar el Programa de Acompañamiento Social

De acuerdo a lo que figura en el sitio oficial del Ministerio, el Programa de Acompañamiento Social tiene como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo. En tanto, quienes pertenecían al programa y no se encuentren en la nómina de Acompañamiento Social, les corresponde el Programa Volver al Trabajo.

Es por ello que no existe una instancia de inscripción a este beneficio o un trámite específico para cobrar la prestación estatal.

Capacitaciones disponibles para los titulares de Acompañamiento Social

Los beneficiarios de Acompañamiento Social tienen acceso a distintas posibilidades de capacitación o asistencia para trámites como las que figuran a continuación:

Talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.

Capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos.

Asesoramiento para jubilarse.

Ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.

Cómo saber si cobro el Programa de Acompañamiento Social

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que seguir los siguientes pasos:

