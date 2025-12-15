Cuándo cobro la PUAM en diciembre
Al aumento de esta prestación se suma el bono y el aguinaldo; cuáles son las fechas de pago según el DNI
Los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que entrega la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) todos los meses, ya pueden consultar la fecha exacta de pago del mes de diciembre, dado que el organismo previsional difundió el calendario completo de esta prestación.
En el último mes del año, este tipo de pensiones tienen un incremento del 2,34%, en línea con el más reciente índice de inflación; a lo que se suma el bono extraordinario, según el caso, y la segunda cuota del aguinaldo.
Cuándo cobro la PUAM en diciembre
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones y pensiones en diciembre de 2025
Los montos actualizados para este mes son los siguientes:
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5
- Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38
- Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo= $3.440.695,38
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56
Cabe aclarar que la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) para jubilados y pensionados se entrega en la misma fecha de cobro que la prestación principal, por lo que se toma de referencia el calendario de pagos de diciembre que publica Anses.
Cómo es el bono para titulares de la PUAM
El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.
Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.
¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?
La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.
Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
