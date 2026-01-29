Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben en el mes de febrero un incremento salarial, dado por la última actualización que incluye una nueva escala de haberes a partir del mes de diciembre de 2025.

El personal de las FF.AA. cuenta con un reajuste en febrero Santiago Cichero/AFV

El anterior reajuste llegaba hasta noviembre, y bajo la rsolución 1/2026, que firma el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Defensa, quedaron establecidos los nuevos valores para el último mes de 2025, que se toman como referencia para las liquidaciones de febrero, dado que es el cambio más reciente para el sector.

La normativa, que se publicó el pasado 26 de enero en el Boletín Oficial, señala el motivo de la actualización. “Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional a partir de diciembre de 2025″.

Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en febrero de 2026

A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el segundo mes del año:

Cargo Jerárquico Salario Mensual Teniente General, Almirante, Brigadier General $2.866.115

​ General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $2.555.944

​ General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.328.718

​ Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.039.752

​ Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.773.466

​ Mayor, Capitán de Corbeta $1.397.196

​ Capitán, Teniente de Navío $1.157.154

​ Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.029.221

​ Teniente, Teniente de Corbeta $927.877

​ Subteniente, Guardiamarina, Alférez $840.353

​ Suboficial Mayor $1.433.055

​ Suboficial Principal $1.270.438

​ Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.126.261

​ Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $990.671

​ Sargento, Cabo Principal $889.398

​ Cabo Primero $798.183

​ Cabo, Cabo Segundo $738.764

​ Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $672.914

​ Voluntario 2da., Marinero 2da. $622.720

La resolución indica que “se estima procedente determinar los nuevos importes correspondientes al haber mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales a partir de diciembre de 2025″.

A su vez, el documento aclara que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.

El Ministerio de Defensa elaboró la nueva resolución junto al Ministerio de Economía Maxie Amena - LA NACION

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en febrero de 2026

Cargo jerárquico Cifra del mes Comisario Inspector $883.514 Comisario $848.036 Sub Comisario $788.793 Oficial Principal $687.932 Oficial Inspector $625.825 Oficial Subinspector $523.412 Oficial Ayudante $433.557 Oficial Subayudante $381.309 Subescribiente $622.606 Sargento Primero $470.357 Sargento $450.727 Cabo $361.420 Agente de Primera $349.341 Agente de Segunda $343.686