Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en febrero de 2026
Por una reciente actualización, en el segundo mes del año habrá nuevas cifras, según la jerarquía
Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben en el mes de febrero un incremento salarial, dado por la última actualización que incluye una nueva escala de haberes a partir del mes de diciembre de 2025.
El anterior reajuste llegaba hasta noviembre, y bajo la rsolución 1/2026, que firma el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Defensa, quedaron establecidos los nuevos valores para el último mes de 2025, que se toman como referencia para las liquidaciones de febrero, dado que es el cambio más reciente para el sector.
La normativa, que se publicó el pasado 26 de enero en el Boletín Oficial, señala el motivo de la actualización. “Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional a partir de diciembre de 2025″.
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en febrero de 2026
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el segundo mes del año:
|Cargo Jerárquico
|Salario Mensual
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$2.866.115
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$2.555.944
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.328.718
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.039.752
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$1.773.466
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.397.196
Capitán, Teniente de Navío
$1.157.154
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.029.221
Teniente, Teniente de Corbeta
$927.877
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$840.353
Suboficial Mayor
$1.433.055
Suboficial Principal
$1.270.438
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.126.261
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$990.671
Sargento, Cabo Principal
$889.398
Cabo Primero
$798.183
Cabo, Cabo Segundo
$738.764
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$672.914
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$622.720
La resolución indica que “se estima procedente determinar los nuevos importes correspondientes al haber mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales a partir de diciembre de 2025″.
A su vez, el documento aclara que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en febrero de 2026
|Cargo jerárquico
|Cifra del mes
Comisario Inspector
$883.514
Comisario
$848.036
Sub Comisario
$788.793
Oficial Principal
$687.932
Oficial Inspector
$625.825
Oficial Subinspector
$523.412
Oficial Ayudante
$433.557
Oficial Subayudante
$381.309
Subescribiente
$622.606
Sargento Primero
$470.357
Sargento
$450.727
Cabo
$361.420
Agente de Primera
$349.341
Agente de Segunda
$343.686
