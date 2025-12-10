Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo

Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben en el mes de diciembre un salario idéntico al mes anterior, dado que en noviembre impactó el último tramo de incrementos, conforme a la más reciente resolución conjunta del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía.

Con Carlos Presti como Ministro de Defensa, los miembros de las Fuerzas Armadas esperan una actualización salarial

Por eso, en diciembre, y hasta que no se den a conocer nuevos montos con reajuste, se mantienen los valores de referencia de los salarios del mes anterior. Cabe destacar que en diciembre, los miembros de las FF.AA. reciben el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Anteriormente, la Resolución Conjunta 63/2025, que se publicó en el Boletín Oficial, había establecido la escala salarial para las Fuerzas Armadas, con valores actualizados que iban de junio a noviembre, por lo que en el mes en curso no hay montos con incrementos.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2025

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de diciembre recibe los siguientes montos, según la jerarquía:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800

Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875

Suboficial Mayor: $1.404.956

Suboficial Principal: $1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246

Sargento, Cabo Principal: $871.959

Cabo Primero: $782.532

Cabo, Cabo Segundo: $724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $610.510

A la espera de una actualización, en diciembre rigen los valores del mes previo Maxie Amena - LA NACION

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en diciembre de 2025

La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en diciembre tienen las siguientes cifras:

Comisario Inspector: $866.190

Comisario: $831.408

Sub Comisario: $773.326

Oficial Principal: $674.443

Oficial Inspector: $613.554

Oficial Subinspector: $513.149

Oficial Ayudante: $425.056

Oficial Subayudante: $373.832

Subescribiente: $610.398

Sargento Primero: $461.134

Sargento: $441.889

Cabo: $354.333

Agente de Primera: $342.491

Agente de Segunda: $336.947

Cuándo cobran el aguinaldo los miembros de las Fuerzas Armadas

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.