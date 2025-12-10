Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo
Las cifras exactas para el último mes del año, según la jerarquía; cuándo se liquida la segunda cuota del SAC
- 3 minutos de lectura'
Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben en el mes de diciembre un salario idéntico al mes anterior, dado que en noviembre impactó el último tramo de incrementos, conforme a la más reciente resolución conjunta del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía.
Por eso, en diciembre, y hasta que no se den a conocer nuevos montos con reajuste, se mantienen los valores de referencia de los salarios del mes anterior. Cabe destacar que en diciembre, los miembros de las FF.AA. reciben el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).
Anteriormente, la Resolución Conjunta 63/2025, que se publicó en el Boletín Oficial, había establecido la escala salarial para las Fuerzas Armadas, con valores actualizados que iban de junio a noviembre, por lo que en el mes en curso no hay montos con incrementos.
Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2025
El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de diciembre recibe los siguientes montos, según la jerarquía:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800
- Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040
- Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875
- Suboficial Mayor: $1.404.956
- Suboficial Principal: $1.245.527
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246
- Sargento, Cabo Principal: $871.959
- Cabo Primero: $782.532
- Cabo, Cabo Segundo: $724.278
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $659.720
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $610.510
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en diciembre de 2025
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en diciembre tienen las siguientes cifras:
- Comisario Inspector: $866.190
- Comisario: $831.408
- Sub Comisario: $773.326
- Oficial Principal: $674.443
- Oficial Inspector: $613.554
- Oficial Subinspector: $513.149
- Oficial Ayudante: $425.056
- Oficial Subayudante: $373.832
- Subescribiente: $610.398
- Sargento Primero: $461.134
- Sargento: $441.889
- Cabo: $354.333
- Agente de Primera: $342.491
- Agente de Segunda: $336.947
Cuándo cobran el aguinaldo los miembros de las Fuerzas Armadas
Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.
El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.
En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.
Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.
- 1
Millonario anuncio de Trump: los expertos marcaron un fuerte contraste entre la política agrícola de Estados Unidos y la Argentina
- 2
El Gobierno oficializó los aumentos de fin de año para los empleados domésticos y un bono para 2026
- 3
Marcos Galperin habló sobre el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con Shein y Temu
- 4
Consejo de Mayo: se vienen cambios en tierras, bosques y el final de una polémica prohibición