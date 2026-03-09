Cuánto cobra un obrero metalúrgico en marzo de 2026
Los trabajadores del rubro reciben una suba salarial y la distribución de una suma fija que, en el tercer mes del año, es de $35.000
Los trabajadores metalúrgicos nucleados en la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) reciben en marzo un incremento salarial y la entrega de una suma no remunerativa.
Este incremento está incluido en el Acuerdo Salarial septiembre 2025-abril 2026, que establece nuevas sumas para el período y, en marzo, se añade una suma de $35.000 para las distintas categorías de trabajadores.
Cuánto cobra un obrero metalúrgico en marzo de 2026
El acuerdo señala los montos específicos que se abonarán de manera proporcional a los trabajadores que cumplan jornadas inferiores a la legal, bajo la modalidad de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida. Esto corresponde al llamado Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR).
Al respecto, la normativa señala: “Las partes dejan establecido que todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de la UOMRA que se desempeñan en empresas comprendidas en el ámbito de representación de las Cámaras Empresarias signatarias del presente acuerdo, tendrán derecho a acceder, bajo las condiciones abajo expuestas, a un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) por el cumplimiento completo de la jornada legal de trabajo durante el mes completo, o en forma proporcional al tiempo trabajado, por un importe mensual no inferior a:
- $1.036.390 a partir del 1° de marzo de 2026
De cuánto es la suma fija de 2026
A su vez, las partes acuerdan que “las empresas comprendidas en el ámbito de representación de las entidades empresarias firmantes abonarán, con carácter de gratificación extraordinaria no remunerativa de naturaleza excepcional, a los trabajadores comprendidos en este acuerdo con contrato vigente al último día del mes inmediato anterior a la fecha de pago las siguientes sumas uniformes":
- Enero 2026: $15.000 no remunerativos
- Febrero 2026: $25.000 no remunerativos
- Marzo 2026: $35.000 no remunerativos
Tal como sucedió en las negociaciones previas, de las reuniones participaron la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar), la Cámara de la Pequeña y Median Industria Metalúrgica de la República Argentina (Camima), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y materiales afines (Caiama) y la Asociación de Fábricas Argentinas de componentes (Afac).
Las partes asumen el compromiso de reunirse a partir del 15 de marzo de 2026 para revisar el cierre del presente acuerdo al 31 de marzo de 2026.
