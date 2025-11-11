Cuánto cobran los caseros en noviembre de 2025

A la espera de que se difundan los nuevos valores para las distintas categorías de trabajadores de casas particulares, los caseros, que constituyen la tercera categoría, reciben en noviembre un monto similar al mes pasado.

Los caseros esperan un nuevo acuerdo paritario para los últimos meses del año

Aunque se esperan actualizaciones para los últimos meses del año, en noviembre sigue vigente el valor de referencia para los caseros que se equipara con el mes previo.

Por eso, en noviembre, se toman como referencia los valores más recientes que fueron publicados por la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) que corresponden a septiembre y que fueron difundidos en su sitio, donde figuran las cifras exactas para el personal que trabaja por hora y por mes en sus distintas categorías.

En el penúltimo mes del año se toman los valores liquidados en octubre para el cálculo del salario de los caseros, que constituyen la tercera categoría de trabajadores y que realizan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Salario por hora de los caseros en noviembre 2025

Según la grilla publicada por el Upacp, para liquidar los salarios de las personas que realizan tareas de caseros y están contratadas por hora o por jornada, se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Por hora: $3293,99

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Sueldo mensual de los caseros en noviembre 2025

En noviembre, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla publicada por el Upacp:

Mensual: $416.485,63

Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Cómo inscribir en ARCA a las empleadas domésticas

Antes de iniciar la inscripción y dar de alta la relación laboral, el empleador necesita conocer ciertos datos del trabajador:

N° de CUIL

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Domicilio real

Obra social (si no tiene obra social, el sistema por defecto le asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares)

Pasos para dar de alta a una empleada doméstica en AFIP

Si es o no una persona jubilada

CBU (en caso de ya estar bancarizada)

Número telefónico

Correo electrónico

La inscripción del empleado se puede anular hasta las 23.59 del día de su registro. Durante ese tiempo, está disponible la opción “Anular” dentro de la tarjeta de esa relación en el inicio. Sin embargo, pasado ese horario, el trámite es presencial en cualquier oficina de la ARCA.