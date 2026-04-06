LA NACION

Cuánto cobran los cocineros en abril 2026

La segunda categoría del personal de casas particulares se encuentra a la espera de una nueva negociación que reajuste sus haberes

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Cuánto cobran los cocineros en abril
Cuánto cobran los cocineros en abrilFreepik

Los cocineros que realizan sus tareas en casas particulares reciben en abril los mismos montos que en marzo, por lo que hasta que no se concrete un nuevo acuerdo paritario, se puede saber cuánto cobran los cocineros en abril 2026, tomando esa referencia salarial.

La cifra que cobran los cocineros en abril
La cifra que cobran los cocineros en abrilShutterstock - Shutterstock

En el cuarto mes del año, se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de marzo.

De esta manera, se mantienen esos valores de referencia para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Cuánto cobran los cocineros en abril 2026

CategoríaSalarios básicos por hora
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$3807,86
sin retiro
$4161,84

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en abril de 2026

CategoríaSalario mensual
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$466.154,68
sin retiro
$517.277,04
El salario por hora y por mes para los cocineros en abril de 2026
El salario por hora y por mes para los cocineros en abril de 2026Shutterstock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?
Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

  • Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
  • Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
  • Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
  • Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
  • Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
  • La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
  • Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Melconian se refirió a la frase de Caputo y habló de los puntos que para él evitan una crisis
    1

    Melconian se refirió a la frase de Caputo y habló de los dos puntos que evitan una crisis

  2. Sorpresiva expansión de una temible plaga para un cultivo
    2

    “Incremento exponencial”: sorpresiva expansión de una temible plaga para un cultivo

  3. Las prestaciones sociales de Anses que se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
    3

    Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar oficial y el blue este domingo 5 de abril?
    4

    Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de abril