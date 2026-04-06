Los cocineros que realizan sus tareas en casas particulares reciben en abril los mismos montos que en marzo, por lo que hasta que no se concrete un nuevo acuerdo paritario, se puede saber cuánto cobran los cocineros en abril 2026, tomando esa referencia salarial.

La cifra que cobran los cocineros en abril Shutterstock - Shutterstock

En el cuarto mes del año, se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de marzo.

De esta manera, se mantienen esos valores de referencia para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Cuánto cobran los cocineros en abril 2026

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $3807,86 sin retiro $4161,84

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en abril de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $466.154,68 sin retiro $517.277,04

El salario por hora y por mes para los cocineros en abril de 2026 Shutterstock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: