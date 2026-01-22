Escala salarial de la Uocra: cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en febrero de 2026

Los trabajadores de la construcción cuentan con nuevos valores salariales para febrero, dado por el más reciente acuerdo entre la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector. En este contexto, muchos quieren saber saber cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en el segundo mes de 2026.

En febrero impacta un aumento del 1,8% Getty

La más reciente negociación incluye a partir de febrero, un incremento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026 y la entrega de una suma no remunerativa. Es por ello que para este mes rigen nuevas cifras, establecidas en la grilla salarial, confeccionada según la zona de trabajo.

Cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en febrero 2026

A continuación, estos son los montos totales que cobra cada una de las categorías de los trabajadores de la construcción en febrero, determinados como jornales de salarios básicos, según la zona. En la grilla figuran los valores por hora, a excepción de los serenos, a quienes se les abona de manera mensual.

Zona A

Oficial especializado: $5470 por hora

Oficial: $4679 por hora

Medio oficial: $4324 por hora

Ayudante: $3980 por hora

Sereno: $723.032 por mes

Zona B

Oficial especializado: $6071 por hora

Oficial: $5196 por hora

Medio oficial: $4793 por hora

Ayudante: $4468 por hora

Sereno: $805.489 por mes

Zona C

Oficial especializado: $8397 por hora

Oficial: $7873 por hora

Medio oficial: $7597 por hora

Ayudante: $7377 por hora

Sereno: $1.208.753 por mes

Zona C Austral

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9358 por hora

Medio oficial: $8648 por hora

Ayudante: $7960 por hora

Sereno: $1.446.064 por mes

A su vez, el acuerdo pauta la entrega de una suma no remunerativa en febrero, que “será abonada a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75″, según indica el acta.

En tanto, las partes acuerdan mantener la comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, asumiendo el compromiso de reunirse el 19 de febrero de 2026, a efectos de definir los ajustes que correspondan a partir del mes marzo de 2026.

Las cifras de febrero para los trabajadores de la construcción Shutterstock

De cuánto es la suma adicional de febrero, según la categoría

A continuación figuran las sumas no remunerativas para febrero, que figuran en el punto 1 del acuerdo paritario:

Sereno Zona A: $96.800.

Ayudante Zona A: $96.800.

Medio oficial Zona A: $102.800.

Oficial Zona A: $112.200.

Oficial especializado Zona A: $121.800.

El acuerdo detalla la modalidad de pago de la suma adicional: “Las sumas extraordinarias no remunerativas se abonarán de la siguiente manera: el 50% será abonado juntamente con el pago de la primera quincena del mes del cual se trate y el 50% restante será abonado juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes”.

Cómo se dividen las categorías de los trabajadores de la construcción

El monto que reciba cada trabajador depende del lugar en donde realiza su actividad. Esto se debe a que en las zonas donde el clima es más frío, se les da un adicional. Esta diferenciación se hace de la siguiente forma:

Zona “A” : Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones. Zona “B” : Neuquén, Río Negro y Chubut.

: Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona “C” : Santa Cruz.

: Santa Cruz. Zona “C Austral” : Tierra del Fuego