Empleadas domésticas: a cuánto quedó el mínimo oficial por hora en mayo 2026
En el quinto mes del año se actualizan los valores mínimos, cuánto se cobra con y sin retiro, según la nueva grilla
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Las empleadas domésticas que realizan su tarea en casas particulares cuentan con una actualización salarial, por lo tanto ya se conoce a cuánto quedó el mínimo oficial por hora en mayo 2026.
La negociación entre los referentes de Trabajadoras de Casas Particulares y lo representantes de la Secretaría de Trabajo arroja un aumento, en mayo, del 1,6%, e incluye incrementos hasta julio inclusive.
Este nuevo acuerdo abarca subas dispuestas del 1,8% para los ingresos de abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.
A su vez, el bono extraordinario que se había pagado en marzo queda incorporado a los salarios en dos tramos: un 50% del monto a partir de los ingresos correspondientes al trabajo de abril, y otro 50% en julio.
A cuánto quedó el mínimo oficial por hora en mayo 2026
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3547,45
sin retiro
$3805,10
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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