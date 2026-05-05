Empleadas domésticas: a cuánto quedó el mínimo oficial por hora en mayo 2026

Las empleadas domésticas que realizan su tarea en casas particulares cuentan con una actualización salarial, por lo tanto ya se conoce a cuánto quedó el mínimo oficial por hora en mayo 2026.

Con la nueva grilla es posible saber a cuánto quedó el mínimo oficial por hora en mayo 2026 Shutterstock

La negociación entre los referentes de Trabajadoras de Casas Particulares y lo representantes de la Secretaría de Trabajo arroja un aumento, en mayo, del 1,6%, e incluye incrementos hasta julio inclusive.

Este nuevo acuerdo abarca subas dispuestas del 1,8% para los ingresos de abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.

A su vez, el bono extraordinario que se había pagado en marzo queda incorporado a los salarios en dos tramos: un 50% del monto a partir de los ingresos correspondientes al trabajo de abril, y otro 50% en julio.

A cuánto quedó el mínimo oficial por hora en mayo 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3547,45 sin retiro $3805,10

El mínimo oficial por hora de mayo para las empleadas domésticas Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: