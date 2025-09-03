De cuánto es el aumento del personal de las Fuerzas Armadas en septiembre 2025

El Gobierno nacional formalizó los nuevos salarios para los integrantes de las Fuerzas Armadas correspondientes al mes de septiembre. La actualización de haberes, que impacta en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, surge de una normativa publicada en el Boletín Oficial y firmada por los ministerios de Defensa y Economía.

¿Cuáles son los nuevos sueldos para cada jerarquía militar?

Los importes varían según la jerarquía dentro de cada fuerza. El rango más alto, correspondiente a Teniente General, Almirante o Brigadier General, percibirá un sueldo de $2.749.104.

La escala salarial completa restante atribuye los siguientes montos:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.749.104

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.451.595

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.233.647

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.956.478

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.701.062

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.340.154

Capitán, Teniente de Navío: $1.109.913

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $987.202

Teniente, Teniente de Corbeta: $889.995

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $806.045

Suboficial Mayor: $1.374.550

Suboficial Principal: $1.218.571

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.080.280

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $950.227

Sargento, Cabo Principal: $853.088

Cabo Primero: $765.596

Cabo, Cabo Segundo: $708.603

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $645.442

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $597.297

Qué establece la resolución sobre la actualización salarial

La actualización se oficializó a través de la resolución conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial. El documento lleva la firma de las carteras de Defensa y Economía. El texto fundamenta la decisión en la necesidad de adecuar los salarios del sector.

“En virtud de la evaluación escalonaria, correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes”, indica la resolución. El incremento de septiembre es parte de un plan de actualizaciones mensuales que se extiende hasta fin de año.

La medida se enmarca en los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional. El escrito oficial fija “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”.

La actualización de la Policía de Establecimientos Navales en septiembre

La normativa también especifica los nuevos montos para los integrantes de la Policía de Establecimientos Navales. Los sueldos para este personal también se ajustan a una escala jerárquica.

La categoría más alta, Comisario Inspector, pasa a percibir un haber mensual de $847.444. Los valores para cada cargo son los siguientes:

Comisario Inspector: $847.444

Comisario: $813.414

Sub Comisario: $756.588

Oficial Principal: $659.846

Oficial Inspector: $600.275

Oficial Subinspector: $502.044

Oficial Ayudante: $415.856

Oficial Subayudante: $365.742

Subescribiente: $597.188

Sargento Primero: $451.153

Sargento: $432.326

Cabo: $346.665

Agente de Primera: $335.079

Agente de Segunda: $329.655

