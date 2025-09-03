LA NACION

De cuánto es el aumento del personal de las Fuerzas Armadas en septiembre 2025

La medida, oficializada mediante una resolución conjunta, fija las nuevas escalas de haberes para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

La actualización de haberes se formalizó mediante una resolución conjunta de los ministerios de Defensa y Economía
El Gobierno nacional formalizó los nuevos salarios para los integrantes de las Fuerzas Armadas correspondientes al mes de septiembre. La actualización de haberes, que impacta en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, surge de una normativa publicada en el Boletín Oficial y firmada por los ministerios de Defensa y Economía.

¿Cuáles son los nuevos sueldos para cada jerarquía militar?

Los importes varían según la jerarquía dentro de cada fuerza. El rango más alto, correspondiente a Teniente General, Almirante o Brigadier General, percibirá un sueldo de $2.749.104.

La resolución conjunta 63/2025 establece una nueva escala de haberes para el personal militar
La escala salarial completa restante atribuye los siguientes montos:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.749.104
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.451.595
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.233.647
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.956.478
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.701.062
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.340.154
  • Capitán, Teniente de Navío: $1.109.913
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $987.202
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $889.995
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $806.045
  • Suboficial Mayor: $1.374.550
  • Suboficial Principal: $1.218.571
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.080.280
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $950.227
  • Sargento, Cabo Principal: $853.088
  • Cabo Primero: $765.596
  • Cabo, Cabo Segundo: $708.603
  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $645.442
  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: $597.297
El plan de actualizaciones salariales se extiende hasta el mes de noviembre de 2025
Qué establece la resolución sobre la actualización salarial

La actualización se oficializó a través de la resolución conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial. El documento lleva la firma de las carteras de Defensa y Economía. El texto fundamenta la decisión en la necesidad de adecuar los salarios del sector.

En virtud de la evaluación escalonaria, correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes”, indica la resolución. El incremento de septiembre es parte de un plan de actualizaciones mensuales que se extiende hasta fin de año.

Un Teniente General, Almirante o Brigadier General percibirá un sueldo de $2.749.104 a partir de septiembre
La medida se enmarca en los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional. El escrito oficial fija “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”.

La actualización de la Policía de Establecimientos Navales en septiembre

La normativa también especifica los nuevos montos para los integrantes de la Policía de Establecimientos Navales. Los sueldos para este personal también se ajustan a una escala jerárquica.

Un Subteniente, Guardiamarina o Alférez recibirá un haber mensual de $806.045
La categoría más alta, Comisario Inspector, pasa a percibir un haber mensual de $847.444. Los valores para cada cargo son los siguientes:

  • Comisario Inspector: $847.444
  • Comisario: $813.414
  • Sub Comisario: $756.588
  • Oficial Principal: $659.846
  • Oficial Inspector: $600.275
  • Oficial Subinspector: $502.044
  • Oficial Ayudante: $415.856
  • Oficial Subayudante: $365.742
  • Subescribiente: $597.188
  • Sargento Primero: $451.153
  • Sargento: $432.326
  • Cabo: $346.665
  • Agente de Primera: $335.079
  • Agente de Segunda: $329.655
La normativa se enmarca en los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

