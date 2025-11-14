De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en noviembre de 2025

Tras las actualizaciones mensuales en el boleto del transporte público de pasajeros que se aplicaron a principio de mes, surge la duda sobre hasta cuánto llega el saldo negativo de la tarjeta SUBE en noviembre para los viajes en colectivos, trenes y subtes.

No tiene cambios el saldo negativo de la tarjeta SUBE JUAN MABROMATA - AFP

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en noviembre 2025

Si la tarjeta SUBE se quedó sin saldo, es posible viajar con el monto negativo de emergencia. Respecto al mes pasado, este no presenta cambios.

Saldo negativo de $1200:

Para viajes en colectivos, subtes, transporte fluvial (solo en el pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas).

Saldo negativo de $650:

Para las líneas de trenes: Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur, y Del Valle de Neuquén.

Saldo negativo de $480

Para la línea del tren Urquiza

Cómo pagar el colectivo con SUBE Digital

En los viajes con saldo negativo, siempre que el costo del viaje no supere el saldo negativo permitido, el sistema valida el pasaje. Una vez que la tarjeta vuelve a ser cargada, lo primero que descuenta es la deuda acumulada.

Cabe aclarar que la política de saldo negativo no solo se aplica en el Área Metropolitana, sino también en las ciudades del interior que incorporaron la tecnología SUBE en los últimos años. Sin embargo, en aquellas localidades donde la tarifa mínima supera el margen de $1200, el descubierto puede no alcanzar para cubrir un viaje completo.

Cómo cargar la SUBE de manera virtual

La carga de saldo requiere del paso posterior que acredita el dinero en la credencial, lo que obliga al usuario a acercarse a una terminal automática o realizar este paso a través del teléfono celular.

Es importante tener en cuenta que la posibilidad de acreditar el saldo de la SUBE y validarlo a través del celular solo está disponible en determinados modelos.

Además, existe un método de carga electrónica que prescinde de las terminales mencionadas. Es el de la aplicación Carga SUBE, la cual permite recargar y acreditar, además de otras opciones como consultar saldo en tiempo real, revisar cuál fue el último viaje y recibir información de descuentos.

Se puede cargar el saldo de la SUBE con el celular Secretaría de Transporte

Cómo cargar la SUBE con Mercado Pago

Los usuarios de Mercado Pago pueden cargar saldo en la tarjeta SUBE desde la app a partir de un proceso muy sencillo. Para hacerlo tiene que seguir el paso a paso a continuación:

Entrar a la app de Mercado Pago.

Seleccionar la opción Cargar transporte.

Cargar los datos de la tarjeta SUBE.

Seleccionarla.

Elegir el monto a sumar y aceptar la transacción.

Para hacerlo es importante contar con saldo disponible en la cuenta de Mercado Pago.

Luego, hay que acreditar la carga. Para hacerlo, se puede recurrir a terminales localizadas en distintos puntos del país, o mismo a los dispositivos de cobro de muchos colectivos, donde se puede solicitar la acreditación. Otra forma de hacerlo es mediante la app SUBE en celulares con tecnología NFC, donde se apoya la tarjeta contra el reverso del teléfono y la carga se acredita.