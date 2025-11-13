Expo 307: cuándo y dónde es la exposición que reúne colectivos antiguos

La Expo 307, que reúne colectivos antiguos y fanáticos de la línea 307 y otras empresas de la región, se realizará el domingo 7 de diciembre de 2025, desde las 15. El lugar del evento será en Camino Rivadavia y la calle 130, en la ciudad de Ensenada, en el Gran Buenos Aires. Se trata del quinto encuentro busero que organiza la línea.

La exposición es al aire libre, con entrada libre y gratuita, y cuenta con la participación de ocho empresas del transporte de la región y la zona sur del conurbano bonaerense. Además de la exhibición de micros antiguos, restaurados, y modelos históricos, habrá música en vivo, buffet y un ambiente familiar. El evento se suspende solo en caso de lluvia.

Expo 307: cuándo es la exposición que reúne colectivos antiguos

La Expo 307 es el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 15.

Se trata de una reunión de buses, tanto de los fanáticos de la línea 307, como de otras relacionadas, donde la organización invita a fotografiar las unidades antiguas, restaurados y modificados. Los organizadores del evento convoca a los asistentes a llevar sus celulares, cámaras de fotos y dispositivos para fotografiar las unidades.

Tal como se puede ver en el video promocional que fue publicado en las redes de la línea, participarán vehículos de distintas épocas que narrarán la historia de la línea y el medio de transporte de millones de usuarios argentinos a lo largo de las últimas décadas.

Dónde es la exposición de la línea 307

La Expo 307 se llevará a cabo en la ciudad de Ensenada, que forma parte del Gran Buenos Aires. El lugar exacto del evento es la intersección de Camino Rivadavia y la calle 130.

El comienzo de los colectivos en el país

Fue un 24 de septiembre de 1928, cuando se llevó a cabo el primer viaje en colectivo en el país. En ese entonces, la Argentina se veía gravemente afectada por la crisis económica mundial, por lo que muchos trabajadores se veían obligados a encontrar alternativas para contrarrestar tal inestabilidad. Es así, que los taxistas idearon una nueva propuesta de transporte, que les diera la oportunidad de llevar más pasajeros en un mismo trayecto y así, recaudar más dinero. Esta iniciativa se vio inspirada en los ómnibus y tranvías, una de sus principales competencias porque sus boletos eran más accesibles.

Uno de los primeros auto-colectivos que existió en el país Archivo

De esta manera, los taxistas se organizaron para crear viajes compartidos, en los cuales la tarifa sería fraccionada entre los pasajeros y los vehículos contaban con recorridos establecidos. En ese entonces, su servicio se denominó como “auto-colectivos”. La primera de estas líneas inauguradas el 24 de septiembre contaba con un trayecto que partía de Primera Junta en Caballito, pasando por Plaza Flores, hacia Lacarra y Rivadavia, en la estación de Floresta.

Cada colectivo podía llevar a bordo un total de 5 pasajeros, los cuales debían abonar un monto de 20 centavos por el recorrido competo y 10 centavos si descendían en Flores. Fueron 40 el total de vehículos que conformaron esta línea, que con el tiempo fue seguida por la N° 8 que tenía un servicio alternativo: recorría Nazca y Rivadavia para concluir en Plaza de Mayo.

La evolución de los colectivos en la Argentina

En 1931 se presentó la primera generación de vehículos especialmente fabricados para este servicio, parecidos a los colectivos que circulan en la actualidad. Los modelos se fueron transformando y aumentaron su capacidad de 10 pasajeros a 40. La línea N° 26 fue la primera de esta camada, que contaba con un recorrido que partía desde Parque Chacabuco hasta el Correo Central.

Los usuarios debían abonar las tarifas al descender del colectivo, al contrario de lo que sucede en la actualidad. Con los años, este medio de transporte se fue popularizando y aumentando la cantidad de pasajeros en sus coches. Las empresas comenzaron a ofrecer nuevos recorridos para ampliar la red y mejoraron la calidad de sus vehículos, para garantizar una mejor experiencia para que cada vez más personas pudieran acceder a este.

Con el tiempo, los colectivos se fueron transformando para aumentar la cantidad de pasajeros Ernesto Berschl

Un siglo más tarde, el colectivo se convirtió en uno de los medios de transporte más utilizados por los argentinos. Con más de 380 líneas a lo largo del país, el Día del Colectivero celebra la creación y trabajo de quienes forman parte de este servicio, el cual resulta esencial para que las personas puedan ir a trabajar, estudiar y regresar a su hogar todos los días.