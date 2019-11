De la mano de Delta Motors, BMW Motorrad llegó a Zona Norte

Inauguró un exclusivo local en Nordelta. Arquitectura innovadora y servicio personalizado, todo en un solo lugar

La cita fue el viernes 1 de noviembre a las 19 h, en el local 1002 de Remeros Plaza. Cerca de 300 personas, entre ellas directivos de Delta Motors y de BMW, clientes y usuarios de la marca alemana y distintos medios periodísticos, participaron de la inauguración oficial del concesionario Delta Motors BMW Motorrad.

Apretura del nuevo local de Delta Motors 01:20

Video

La moto como estilo de vida

Más allá de dar a conocer el nuevo espacio, ubicado en la exclusiva zona de Nordelta y Tigre , el objetivo principal del lanzamiento es generar un punto de encuentro para los aficionados a las motocicletas. En ese sentido, la arquitectura del lugar cobra un papel protagónico.

El local, de tres pisos, cuenta con 750 m² que fueron diseñados pensando en la experiencia 360° de los clientes. Entre las instalaciones de planta baja hay un salón de ventas, un taller mecánico con servicio técnico calificado y un montacargas para subir y bajar las motos cómodamente.

Destinada a la venta de repuestos BMW Motorrad, la segunda planta exhibe desde escapes deportivos, hasta defensa de protección del motor pasando por distintos tipos de asientos. El diferencial, sin dudas, se encuentra en el tercer piso. Dedicado ciento por ciento al cliente, alberga un cálido " coffe concept" temático junto a una muy surtida línea de accesorios para la moto, así como también indumentaria para la comunidad motoquera.

"Locales como este no lo van a ver ni en Europa ni en Estados Unidos . Tener un showroom con taller integrado, con tantos metros cuadrados, lo hacen único, y eso es lo que se merece el cliente de BMW", dijo Rolf Epp, CEO de BMW Argentina, en referencia al nuevo concesionario Delta Motors.

Gran convocatoria y reconocimiento

Cuando el reloj marcó las 19.45 h, Martín Gamondés, Gerente General de Delta Motors, le dio la bienvenida a los allí presentes. Tras la proyección de un video institucional, Mariano González Cono, Presidente de Delta Motors, tomó la palabra. "Esto superó mis expectativas. La convocatoria es increíble", arrancó el directivo que, además de su felicidad, expuso la importancia de ofrecer una experiencia única a los clientes. "Nosotros nos centramos en el disfrute, que es parte de la moto y es parte del grupo BMW. El placer de conducir, el placer de juntarse con amigos: ese fue el génesis de esta empresa", agregó.

Hacia el final de sus palabras, Silvia Zacchigna, Gerente de Desarrollo de Venta y Relación con los clientes de la marca alemana, le otorgó a González Cono una placa de reconocimiento al nuevo concesionario. Hubo aplausos, que fueron coronados con la palabra de Sebastián Centeno, Manager de BMW Motorrad. "Este camino lo iniciamos en el 2001. Hoy, llevamos vendidas 18 mil motos vendidas. En esta ocasión, y con la apertura de Delta Motors, estamos agregando el concesionario número diez a nuestro equipo", concluyó.

Barra de tragos, performances y cierre a puro rock

Además de buena coctelería y comida rica, durante el evento se realizaron distintas performances alineadas con el lanzamiento, como tatuajes de zapatos a cargo de la marca Terrible Enfant.

Otra propuesta muy bien recibida por los invitados fue la de Liz Eszter, reconocida fotógrafa de motocicletas. En un rincón, con una moto y un ventilador, los invitados aprovecharon para simular un viaje en una BMW y retratarse con "los pelos al viento". Entre los allí presentes estuvo Federico Lozada, referente del rubro motos, que además forma parte del equipo de Herencia Custome Garage.

Pasadas las 21.30 h se dio comienzo al show de "Los Gustocks". La banda liderada por Fabián "El Zorrito" Vön Quintiero, Fernando Samalea (batería), Nico Bereciartua (guitarra), Ike Parodi (voz) y Larry Normal (teclados) hizo vibrar al público con temas propios y varios covers como " If it makes you happy" y "El Fantasma de Canterville". Una verdadera fiesta.