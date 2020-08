Deuda: ¿Qué piensa Daniel Heymann, el mentor argentino de Martín Guzmán?

El economista argentino mentor de Martín Guzmán analiza la deuda 25:55

El macroeconomista y mentor argentino del ministro Martín Guzmán, Daniel Heymann, analizó la realidad económica argentina, el déficit fiscal, los riesgos de una "emisión monetaria inevitable" y enumeró cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo del país. En diálogo con La Repregunta, el programa de Luciana Vázquez, dijo que el futuro pospandemia es "incierto" y que "no hay que descartar que queden huellas y que la recuperación no sea total ni rápida".

De todos modos, pese a que anticipó una fuerte destrucción del empleo, se mostró optimista: "Si uno puede anticipar algo del mundo que viene es que la producción de alimentos va a a seguir siendo esencial y nosotros tenemos el potencial de hacerlo, pero no dan los números para que lo haga el campo solo".

Heymann tiene una gran trayectoria académica: escribió en 2014 el libro La vida después de la deuda: orígenes y resoluciones de las crisis de deuda, junto a Joseph Stiglitz, premio Nobel 2001, el otro mentor académico de Guzmán en Columbia.

Además, consultado por cómo incide la grieta política en el plano económico evaluó: "Tenemos que cerrar esta cuenta. No es optativo". Según sostuvo este asesor ad honorem del equipo económico de Guzmán, para el desarrollo del país se necesita colaboración de todos los sectores. "Hay que vivir juntos, no podés hacer de cuenta que el otro no existe".

La falta de un plan económico

Heymann, quien fue profesor de grado y posgrado del actual ministro en la Facultad de Economía de la Universidad de la Plata, consideró que la Argentina "vive en una economía que no permite pensar a largo plazo" y que se maneja con "tiempos de decisión cortísimos". Ante esto, resulta desafiante encontrar el modo de trabajar para resolver muchos de los problemas que golpean al país, que "son de larga data" y que exigen un "tratamiento a largo plazo". "El tiempo uno se lo gana, no lo inventa", reflexionó.

Para él, en momentos de incertidumbre, como el que se vive con el coronavirus, no hay lugar a las grandes certezas. "La flexibilidad es el reconocimiento de un grado de incertidumbre que, en el caso de la pandemia, es indudable", dijo. Entonces, el referente de Guzmán consideró que hay casos en los que es necesario ser flexible para poder "navegar el presente", pero enfatizó cuán necesario es aprovechar ese tiempo que uno "gana" para desarrollar los recursos que necesita para cumplir con sus compromisos.

El déficit fiscal y la emisión monentaria

Al referirse al acuerdo por la deuda, proyectó que ahora vendrá "la discusión presupuestaria y fiscal", cuestión "imprescindible". "Eso tampoco va a ser el final de la historia porque, puesto más o menos en caja, la cuestión fiscal, que es un problema dificilísimo, queda la cuestión productiva. Y están entrelazadas, porque la producción permite la sostenibilidad fiscal y que la economía pueda recuperarse", evaluó este economista de trayectoria.

"No hay déficit si no lo podés financiar. Si nadie me presta, no puedo gastar más de lo que gano, ni aunque quiera", explicó el especialista, y atribuyó esa paradoja a medios de financiamiento como la emisión monetaria. "Es usar un recurso que no tiene patas muy largas, pero que en una emergencia es legítimo".

Si bien Heymann dijo que es cierto que con el surgimiento del coronavirus "los déficits fiscales que se están generando alrededor del mundo son gigantescos", ante la pregunta de Luciana Vázquez de si la Argentina está en peores condiciones que otras naciones respondió: "La Argentina está en peores condiciones para tener déficits fiscales porque no tiene financiamiento".

En ese sentido, dijo que ahora "la emisión monetaria es inevitable y es el último recurso para financiar un gasto que hoy es necesario". Sobre esto, explicó: "El recurso de imprimir billetes es frágil y precario, pero entre eso y no hacer el esfuerzo por mantener a las actividades y a las personas que sufren la pandemia... [La política expansiva] es necesaria porque hay que superar la primera capa de la crisis", dijo. Y consideró entonces que se debe trabajar "para cerrar esa brecha y no depender tanto de la emisión monetaria".

Las capas de la crisis económica argentina

Según enumeró, la crisis económica argentina "tiene tres capas: la pandemia; la falta del financiamiento y el problema fiscal asociado con eso; y el estancamiento que tenemos desde hace ya una década". Heymann siguió: "Tenemos la macroeconomía desarreglada, desde hace años, aparte del déficit en cuenta corriente. Cuando la economía quiere crecer es el problema fiscal, el problema de la insuficiencia de las fuentes de financiamiento el que restringe". Más adelante, consideró que "la recuperación macroeconómica no vendrá esta vez de las exportaciones".

Los pasos a seguir

El especialista dijo que "hay que ordenar las cuentas públicas" como "una condición necesaria para poder hacer política fiscal" y, ante este escenario, evaluó cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo del país.

En primer lugar, resaltó la deuda que tiene el país con la educación y la pobreza, lo cual constituye "una hipoteca al futuro" de la Argentina.

Luego, dijo que hay que cuidar a los mayores.

El tercer punto para él es "crear condiciones productivas para que la generación de edad mediana genere los recursos para atender las necesidades colectivas".

Así fue que dijo que la Argentina "tiene un rompecabezas por llenar" en el que debe atender a estos tres grupos sociales que, pese a sus diferencias, deben poder convivir.