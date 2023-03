Diego Bossio, contra el canje de bonos en dólares de Massa: “Cristina Kirchner no lo hubiera permitido”

escuchar

Después de que el Gobierno anunciara que el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) puso en marcha una nueva estrategia que supone pesificar deuda en dólares de los organismos estatales –como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses–, el extitular de la Anses, Diego Bossio, condenó las medidas del equipo económico que conduce Sergio Massa. “Las cosas convienen o no, y esto no le conviene a los jubilados” , definió, y apuntó: “Cristina Fernández de Kirchner no lo hubiera permitido bajo ningún punto de vista”.

En diálogo con Paulino Rodrígues en LN+, Bossio definió que “están de remate los bonos”. “Imaginate un pobre jubilado que gana la mínima, que trabajó toda su vida, que ha perdido poder adquisitivo, que además escucha que lo que respalda su jubilación pasa de dólares a pesos cuando hay una devaluación y cuando el Banco Central permanentemente está perdiendo divisas”, dijo.

El Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) pusieron en marcha las nuevas medidas para lograr tres objetivos concretos: conseguir financiamiento para cubrir el déficit del año, estabilizar los tipos de cambio financieros y retirar pesos de circulación. Para ello, se pesificará deuda en dólares de los organismos estatales –como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses– y la privatizará, ya que obligará a esos entes a vender los títulos en dólares al mercado para dar liquidez al contado con liquidación (CCL) y al MEP.

Paulino Rodrígues, mano a mano con Diego Bossio

“Siendo Director Ejecutivo de la Anses nunca lo hubiese propuesto, pero no solo eso: estoy convencido de que Cristina Fernández de Kirchner no lo hubiera permitido bajo ningún punto de vista”, enfatizó, y apuntó: “Porque entregar bonos en dólares a los privados es aumentar la deuda en dólares; es todo lo contrario a lo que ella hizo”.

En este sentido, Bossio aseguró no se trata de “calificar o descalificar a alguien”. “Acá las decisiones tienen que tomarse en el marco institucional y ver si conviene o no”, evaluó.

Al ser consultado por qué motiva a Cristina Kirchner a habilitar al ministro de Economía, Sergio Massa, a tomar estas decisiones, Bossio dijo: “No lo sé”. “Hace siete años y medio que no me hablo con Cristina”, indicó, y precisó: “El 11 de diciembre de 2015. Nunca más hablé con Cristina”.

Por último, en vistas a las próximas elecciones, Bossio consideró: “Al recambio en el peronismo hay que construirlo, no es La Cámpora”.

