Dólar, reforma laboral e impuestos: las tres principales definiciones de Sturzenegger en una entrevista con LA NACION

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger dio este viernes algunas definiciones con respecto al dólar, la reforma laboral y una eventual baja de impuestos que viene prometiendo el Gobierno.

En diálogo con José del Rio para LA NACION desde el Coloquio IDEA en Mar del Plata, que reúne a la plana mayor del empresariado local con políticos de distintas fuerzas, el funcionario de Javier Milei primero destacó una mejoría en el diálogo entre la administración libertaria y los empresarios. “Todo el mundo quiere bajar los impuestos, pero tenemos que ser responsables y prácticos. Para bajar los impuestos, ténes que ser responsable y práctico. Tenés que bajar el gasto. Si generas déficit no tiene ningún sentido”, sostuvo Sturzenegger.

En ese contexto, mencionó que tras el fuerte ajuste fiscal en el Estado, se pudo bajar la inflación, el Impuesto PAIS, las cargas al monotributo, retenciones y bienes personales. “Nosotros pensamos que tiene que ser un Estado chico con menos gastos y menos impuestos. Las provincias son las que dan salud, Justicia, seguridad y educación, mientras que el Estado nacional es la piel que mantiene el cuerpo junto. Cuanto más podamos seguir bajando el gasto, ahí bajamos impuestos”, enumeró.

Fue tras ello que hizo hincapié en los impuestos a las empresas en el sector privado. “Tenemos la mitad de la gente en la informalidad. Hace 10 años que no crece el empleo formal y a las empresas las matamos a impuestos. Cuando tenés un gasto que cae y una economía que crece, eso te permite crear un plan para bajar impuestos y ordenar el sistema impositivo”, indicó el ministro.

Al ser consultado sobre las expectativas que tiene el Gobierno para avanzar con una reforma laboral en el Congreso, Strurzenegger dijo que “no va a ser fácil” porque “hace 50 años que la Argentina está en este sistema”, pero se mostró optimista para “quebrar los intereses”.

Como tercer punto importante, el ministro de Desregulación habló del dólar en medio de la tensión cambiaria, en la que existe una alta volatilidad en los mercados en un contexto de incertidumbre económica previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. “La Argentina tiene un régimen cambiario de bandas inspiradas en el plan de estabilización de Israel”, explicó. Dijo tras ello que una importante característica de ese plan es que “la banda es muy ancha” y que “tiene mucho margen para flotar”.

Y destacó que desde que se creó el sistema “hubo sólo dos días” en los que el dólar tocó la banda. “Después las bandas se amplían, lo que permite que el dólar flote. Al ampliarse, se genera esa transición hacia la flotación”, argumentó.

Elecciones

En otro tramo de su entrevista con LA NACION, Sturzenegger habló de sus expectativas para con las elecciones de medio término. Si bien no mencionó un optimismo de que el oficialismo vaya a conseguir un buen resultado, dijo que de igual manera va a aumentar la representación de La Libertad Avanza.

“En cualquier escenario electoral, vamos a estar con el tercio [de las bancas]. Con eso logramos sostener los vetos de cualquier locura que atente contra la estabilidad macroeconómica. Eso le va a dar mayor estabilidad al contexto económico. Ahora vamos a tener más representación. Creo que este año se complicó por el tema de la elección. Es así la democracia”, consideró.

Ya sobre el final, el ministro respondió a la pregunta de si la ciudadanía aprueba su método de la “motosierra”, es decir, un fuerte ajuste dentro del Estado para evitar el déficit. “Es lo que nos ha permitido sacar a 12 millones de la pobreza. Cada ahorro es menos impuestos. La gente era víctima de ese Estado presente, lugares donde la plata se perdía y no recibía nada. La motosierra es un beneficio para la gente, desde el primer al último peso que se ahorra”, cerró.