¿Cuánto más sube? El dólar acumuló un alza del 5% desde que arrancó julio, aunque algunos factores podrían ponerle un freno

Desde que arrancó julio, el dólar oficial acumuló una suba de $60. Luego de haber atravesado un primer semestre del año sin grandes sobresaltos en el mercado cambiario, en una época estacionalmente favorable por las liquidaciones diarias del campo, en las últimas dos semanas se registró una mayor demanda por las divisas que terminó por presionar a las cotizaciones. Sin embargo, hay algunos factores en el mercado que podrían ayudar a ponerle un freno a la tendencia alcista.

Justamente, el tipo de cambio minorista retrocedió $5 el martes (ayer fue feriado) y cerró a $1275, pero acumuló una suba del 5% en menos de diez días. El mayorista también retrocedió ayer $7,53 y cerró la rueda a $1254,60, aunque trepó 4,4% en lo que va del mes. Estos avances porcentuales en tan corto tiempo empiezan a encender algunas señales de alerta, sobre todo por el posible traslado a precios.

“El tipo de cambio oficial tuvo seis ruedas consecutivas al alza. Si bien hay oferta del agro, la demanda se mantiene firme por los importadores, el turismo, la dolarización preelectoral y hasta por parte del Tesoro. Además, el mundo estuvo muy feo y eso no ayudó al mercado. Pero algunos factores que podrían ayudar a calmar el dólar es que al campo le queda bastante por liquidar y la combinación de tasas de interés más altas, después de que el lunes el Tesoro pagara tasas de Lecap de 2,78% a 30 días”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

El 30 de junio fue el último día con la baja temporal de las retenciones al campo, lo que motivó las liquidaciones en la primera mitad del año. Sin embargo, en la última quincena del mes pasado las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior sumaron unos US$7050 millones. Desde que se realiza ese trámite, los exportadores tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para liquidar las divisas en el mercado de cambios.

Para que el carry trade funcione, se tienen que dar dos condiciones: que haya tasas atractivas y que el mercado de cambios esté relativamente estable. Kikinunchi - Shutterstock

Parte de esa oferta llegó estos días. Se liquidaron US$269 millones el 1° de julio, US$517 millones al día siguiente, unos US$275 millones el 3° de julio, US$111 millones el 4 de julio y US$247 millones el lunes. Aunque esto solo no sirvió para ponerle un freno al dólar, se espera que todavía ingrese un potencial caudal de unos US$3000 millones.

El Gobierno intentó jugar a favor del peso con tasas de interés más altas. Para Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, el nuevo esquema de bandas de flotación funciona en la medida que exista la posibilidad de desarmar dólar para aprovechar el carry trade, una estrategia financiera que consiste en sacarle provecho a las tasas en pesos, para después dolarizar las ganancias. Para eso, se tienen que dar dos condiciones: que haya tasas atractivas y que el mercado de cambios esté relativamente estable.

“Es cierto que el Tesoro ofreció mejores tasas, pero dejó $9,4 billones libres y nos genera muchas dudas los pesos sobrantes en un contexto de suba del tipo de cambio. Mientras que el tipo de cambio subía estos días, las Lecaps ajustaban y dejaron un nuevo carry con breakeven [punto en el que no se pierde] para las letras de agosto (S29G5) en $1324. Esto solo genera volatilidad y no un nuevo equilibrio en el tipo de cambio. La cosa funcionaba simple: en $1250-$1260 debía aparecer la oferta de dólares y el reposicionamiento en tasa en pesos. Pero por ahora no parece estar sucediendo. Solo el resto de las liquidaciones del agro y alguna intervención oficial en el mercado a término podría frenarlo, lo cual, claramente, no es buena señal", aportó Camusso.

Por lo pronto, para Milagros Gismondi, economista y analista de Cohen Aliados Financieros, parecería haber un reacomodamiento “forzado” del esquema planteado por el Gobierno. La tendencia cambiaria se adelantó y el Ejecutivo convalidó un tipo de cambio por encima del centro de la banda de flotación, mediante la compra de dólares por parte del Tesoro.

“La limitada capacidad para financiarse por cuenta financiera obliga a usar el mercado de cambios como válvula de ajuste, tolerando un dólar más alto y tasas más firmes. En este contexto de ‘sábana corta’, cada variable cede algo. Y si bien no se espera un salto brusco del dólar, el nuevo equilibrio parece incluir más volatilidad, un tipo de cambio por encima del centro de la banda y una inflación algo más pegajosa", cerró.