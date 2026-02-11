Dólar en baja: ¿hasta cuándo puede durar el “veranito” cambiario?

Si en enero el dólar no tuvo sobresaltos, en febrero el “veranito” cambiario se acentuó. A nivel global, el dólar estadounidense se debilita y favorece a las monedas emergentes, mientras que en el plano local hay una oferta de divisas que empuja a las cotizaciones hacia la baja. Con ese telón de fondo, este miércoles el oficial cayó por quinta rueda consecutiva y tocó el valor más bajo en tres meses.

En las pizarras del Banco Nación, cotización de referencia para el resto del mercado, el tipo de cambio minorista mostró una baja de $5 y cerró a $1420 (-0,4%). Para encontrar una cifra nominal similar, hay que remontarse al 17 de noviembre, cuando se negoció a $1415. Al analizar el resto de las cotizaciones del mercado, el precio promedio fue de $1427,33, según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA).

Para Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, hay varios factores que explican la reciente tendencia a la baja. Desde el plano internacional, mencionó que hay un dólar debilitándose y los inversores buscan refugio en deuda de mercados emergentes, entre otros activos, lo que llevó a que las brechas globales compriman. Mientras que a nivel local, el oficialismo quedó “mejor posicionado” después de las elecciones de medio término y las compras del BCRA.

Con ese escenario de fondo, se favorecieron las colocaciones primarias de deuda soberana y subsoberana en dólares, se incrementaron los préstamos en moneda extranjera y hubo una caída de la demanda de divisas para atesoramiento o cobertura. “En buena medida, todo esto es lo que hoy empuja al dólar hacia abajo. Puede comenzar a hacer algo de ruido la persistencia inflacionaria, aunque aún no se ve que esto esté logrando torcer el brazo al sentido bajista del tipo de cambio", completó.

El BCRA aprovechó la oferta de divisas para comprar reservas Soledad Aznarez

Este miércoles, el tipo de cambio oficial mayorista terminó la jornada a $1404,41, equivalente a una suba diaria de $0,43 (+0,03%). Es decir, prácticamente no tuvo variaciones, a pesar de que el Central compró US$214 millones, la mayor adquisición desde el 13 de marzo del año pasado, antes de la salida del cepo cambiario. En lo que va del año, acumula un saldo positivo de US$1907 millones.

“Hay una sobreoferta de dólares, producto de las colocaciones de deuda, tanto por parte de provincias como de empresas privadas. Muchas otras también toman créditos, aunque lo hagan los bancos locales, y tienen que liquidar esos dólares automáticamente en el mercado. Eso genera sobreoferta y permite este ‘veranito’ cambiario, aunque el día de mañana esto mismo va a ser demanda cuando se tenga que pagar el capital y los intereses. A eso le podemos sumar algo de carry trade, aunque hoy toma otra relevancia", dijo el analista Christian Buteler.

El carry trade es una estrategia financiera que consiste en hacer tasa en pesos en momentos en los que el dólar está planchado, con el objetivo de dolarizar la ganancia más adelante y sacar un rendimiento extra.

Luego de que ayer se conociera que la inflación de enero se aceleró y se ubicó en 2,9% mensual, las bandas cambiarias ajustarán a esa velocidad a partir de marzo. Según el analista, eso da un margen del 18% entre el precio del dólar y el techo de la banda, lo que lo vuelve más riesgoso. “Si el dólar puede subir 18% sin que el BCRA necesite vender reservas, no hay tasa que te cubra el riesgo”, explicó.

Entre tanto, los tipos de cambio financieros operaron ligeramente a la baja. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1431,68, unos $1,17 menos que el martes (-0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) terminó la rueda a $1475,83, un retroceso diario de $1,84 (-0,1%).

El dólar oficial tocó mínimos desde noviembre Freepik - Freepik

En la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, el dólar blue se negoció a $1435, lo que significó una suba diaria de $10 (+0,7%). De todas formas, son valores que no se veían desde diciembre pasado.

Con foco en el mercado accionario, la Bolsa porteña tuvo una caída del 1,4% y cotizó en 3.017.641 unidades (US$2044 al CCL). En el panel principal, conformado por las empresas con mayor volumen de operaciones en el mercado, las bajas más notorias fueron para Telecom Argentina (-9,2%), Banco Supervielle (-3,1%) y BBVA (-3,1%).

También se tiñeron de rojo las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), a contramano de los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Telecom Argentina retrocedieron 8,8%, seguidos por Globant (-7,9%) y BBVA (-2,7%).

En cambio, los bonos soberanos en dólares operaron en terreno positivo en casi toda la curva de vencimientos. Los Bonares treparon 0,77% (AL29D) y los Globales lo hicieron hasta 0,98% (GD46D). Así, el riesgo país cedió una unidad y terminó la jornada en 506 puntos básicos (-0,2%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“El Banco Central está aprovechando el flujo de divisas para acumular reservas —de hecho, fue uno de los días más importantes del año en compras, con US$214 millones—. Eso contribuye a que baje el riesgo país y el rendimiento de los bonos", cerró Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.