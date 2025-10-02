LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 2 de octubre

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1475 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1456,89 para la misma operación

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

De cuánto fue la inflación de agosto

La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.

Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, miércoles 1° de octubre, a $1403,13 para la compra y a $1456,89 para la venta.

