Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1475 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en $1450 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1400,00Venta$1450,00
Dólar blue
Compra$1455,00Venta$1475,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,0
Dólar CCL
Venta$1440,63
Dólar MEP
Venta$1440,81
Dólar mayorista
Venta$1420,00
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$4133,42. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
A cuánto cerró cada tipo de dólar el jueves pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el jueves 9 de octubre, que fue el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1420
- Oficial: $1450
- Blue: $1475
- Tarjeta: $1885
- MEP: $1440,81
- CCL: $1440,63
Estados Unidos acordó un swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central
Luego de cuatro días de negociaciones en Washington con el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este jueves que ya intervinieron en el mercado de cambios con la compra directa de pesos argentinos y que finalizaron un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA), un auxilio financiero crucial para el Gobierno de cara a la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial el jueves pasado
La divisa minorista cerró el jueves 9 de octubre, el último día hábil de la semana, a $1400 para la compra y a $1450 para la venta.
Más notas de Dólar blue
- 1
Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado
- 2
Otro negocio sospechoso en Osprera: investigan un contrato de $800 millones y unas acciones cedidas a un empleado de pizzería
- 3
La debacle de River pasó de la escala de los silbidos a los fuertes insultos
- 4
El tramo final de la campaña peronista: la apuesta de Massa, el método de Kicillof y el 17 de octubre de Cristina