LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre

El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1520 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1515 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 22 de septiembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 22 de septiembre?Freepik

Cotización del dólar de hoy

A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado

Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 19 de septiembre, que fue el último día hábil del mercado cambiario:

  • Mayorista: $1475
  • Oficial: $1523,75
  • Blue: $1520
  • Tarjeta: $1980,88
  • MEP: $1546,74
  • CCL: $1567,06

De cuánto fue la inflación de agosto

La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.

Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.

IPC: la inflacion de agosto fue del 1,9%
IPC: la inflacion de agosto fue del 1,9%

A cuánto cotizó el dólar oficial el viernes pasado

La divisa minorista cerró la jornada cambiaria del último día hábil a $1465,77 para la compra y a $1523,75 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial se ubicó a $1515 para la venta.

Por Agustina Parise
Más leídas
  1. Ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías: las múltiples sensaciones en Bakú
    1

    Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú

  2. El argentino implacable en la victoria sobre el último campeón y una buena noticia para Felipe Contepomi
    2

    Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi

  3. Robaron el brazalete de oro de un faraón y lo fundieron para venderlo
    3

    Indignación en Egipto: robaron el brazalete de oro de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron

  4. Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el Conurbano a baja altura
    4

    Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el Conurbano a baja altura por una emergencia

Cargando banners ...