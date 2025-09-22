Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre
El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1520 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1515 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1465,77Venta$1523,75
Dólar blue
Compra$1500,00Venta$1520,00
Dólar tarjeta
Venta$1980,88
Dólar turista
Venta$1980,88
Dólar MEP
Venta$1546,74
Dólar mayorista
Venta$1475,00
Euro
Compra$1710,00Venta$1810,00
A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 19 de septiembre, que fue el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1475
- Oficial: $1523,75
- Blue: $1520
- Tarjeta: $1980,88
- MEP: $1546,74
- CCL: $1567,06
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.
Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.
A cuánto cotizó el dólar oficial el viernes pasado
La divisa minorista cerró la jornada cambiaria del último día hábil a $1465,77 para la compra y a $1523,75 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial se ubicó a $1515 para la venta.
Más notas de Dólar blue
- 1
Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú
- 2
Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi
- 3
Indignación en Egipto: robaron el brazalete de oro de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron
- 4
Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el Conurbano a baja altura por una emergencia