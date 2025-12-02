en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre
Ayer, la divisa paralela, que se comercializa en el mercado informal, cerró a $1445 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475,07 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1423,76Venta$1475,07
Dólar blue
Compra$1425,00Venta$1445,00
Dólar tarjeta
Venta$1917,59
Dólar CCL
Venta$1524,21
Dólar MEP
Venta$1485,91
Dólar mayorista
Venta$1451,00
Euro
Compra$1630,00Venta$1730,00
De cuánto fue la inflación de octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró el lunes 1° de diciembre a $1423,76 para la compra y a $1475,07 para la venta.
