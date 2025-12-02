LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre

Ayer, la divisa paralela, que se comercializa en el mercado informal, cerró a $1445 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475,07 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar blue
A cuánto cotiza el dólar blue

Cotización del dólar de hoy

De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

La inflación de octubre 2025 fue del 2,3%
La inflación de octubre 2025 fue del 2,3%

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró el lunes 1° de diciembre a $1423,76 para la compra y a $1475,07 para la venta.

