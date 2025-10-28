Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre

El resultado de la elección legislativa representa un respaldo para el Gobierno, renueva la confianza en sus políticas económicas y le otorga a Javier Milei margen para fortalecer su gobernabilidad en los próximos dos años. En respuesta inmediata, los dólares registraron una marcada baja, la Bolsa tuvo una suba histórica y el riesgo país cayó por debajo de los 700 puntos básicos.

En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial amaneció en las pizarras del Banco Nación a $1370, equivalente a una caída de $145 frente al cierre del viernes (-9,5%). Con el correr de las horas, la tendencia se moderó y finalmente cerró a $1460, una baja diaria de $55 (-3,6%). A modo de comparación, el viernes terminó la rueda a $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.