Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1465 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1451,78 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1384,20Venta$1451,78
Dólar blue
Compra$1445,00Venta$1465,00
Dólar tarjeta
Venta$1887,31
Dólar CCL
Venta$1457,98
Dólar MEP
Venta$1440,79
Dólar mayorista
Venta$1422,50
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
Elecciones: el dólar bajó tras el triunfo oficialista y cayó el riesgo país caiga
El resultado de la elección legislativa representa un respaldo para el Gobierno, renueva la confianza en sus políticas económicas y le otorga a Javier Milei margen para fortalecer su gobernabilidad en los próximos dos años. En respuesta inmediata, los dólares registraron una marcada baja, la Bolsa tuvo una suba histórica y el riesgo país cayó por debajo de los 700 puntos básicos.
En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial amaneció en las pizarras del Banco Nación a $1370, equivalente a una caída de $145 frente al cierre del viernes (-9,5%). Con el correr de las horas, la tendencia se moderó y finalmente cerró a $1460, una baja diaria de $55 (-3,6%). A modo de comparación, el viernes terminó la rueda a $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.
¿Cómo estuvieron las acciones argentinas en Wall Street tras las elecciones legislativas?
Este lunes, el resultado de las elecciones legislativas a nivel nacional tiñó el pre-market de verde. El panel de las principales empresas argentinas que cotizan en Wall Street amaneció ayer con tendencia alcista, gracias al triunfo oficialista. Los bancos Macro, Galicia, Supervielle y BBVA, los más beneficiados, con subas que trepan hasta un 35%.
Dólar hoy: a cuánto cerró cada tipo de cambio
- Oficial: $1451,78.
- MEP: $1440,79.
- CCL: $1457,98.
- Blue: $1465.
