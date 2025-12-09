Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de diciembre
En el último día hábil, que fue el viernes pasado porque este lunes fue feriado, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1425 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1410,00Venta$1460,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,0
Dólar CCL
Venta$1509,73
Dólar MEP
Venta$1474,54
Dólar mayorista
Venta$1451,50
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 5 de diciembre, que fue el último día hábil del mercado cambiario porque este lunes fue feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen:
- Mayorista: $1451,50
- Oficial: $1460
- Blue: $1425
- Tarjeta: $1898
- MEP: $1474,54
- CCL: $1451,50
De cuánto fue la inflación de octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró el viernes pasado, el último día hábil, a $1410 para la compra y a $1460 para la venta.
