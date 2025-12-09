LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de diciembre

En el último día hábil, que fue el viernes pasado porque este lunes fue feriado, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1425 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, martes 9 de diciembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, martes 9 de diciembre?Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado

Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 5 de diciembre, que fue el último día hábil del mercado cambiario porque este lunes fue feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen:

  • Mayorista: $1451,50
  • Oficial: $1460
  • Blue: $1425
  • Tarjeta: $1898
  • MEP: $1474,54
  • CCL: $1451,50

De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

La inflación de octubre 2025 fue del 2,3%
La inflación de octubre 2025 fue del 2,3%

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró el viernes pasado, el último día hábil, a $1410 para la compra y a $1460 para la venta.

Por Agustina Parise
Más leídas
  1. Tres chicas entraron a una panadería, golpearon a una empleada y le robaron el celular
    1

    Córdoba: tres chicas que volvían de bailar entraron a una panadería, golpearon a una empleada y le robaron el celular

  2. El Gobierno oficializó los aumentos para las empleadas domésticas y un bono
    2

    El Gobierno oficializó los aumentos de fin de año para los empleados domésticos y un bono para 2026

  3. La temporada todavía no empezó, pero en Pinamar ya se perfila un problema reiterado de cada verano
    3

    “Una invasión”: la temporada todavía no empezó, pero en Pinamar ya se perfila un problema reiterado de cada verano

  4. Si cobro el ex Potenciar Trabajo, ¿recibo aguinaldo en diciembre 2025?
    4

    Si cobro el ex Potenciar Trabajo, ¿recibo aguinaldo en diciembre 2025?

Cargando banners ...