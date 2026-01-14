Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 14 de enero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1485 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1435,00Venta$1485,00
Dólar blue
Compra$1485,00Venta$1505,00
Dólar tarjeta
Venta$1930,5
Dólar CCL
Venta$1523,70
Dólar MEP
Venta$1489,75
Dólar mayorista
Venta$1461,50
Euro
Compra$1640,00Venta$1740,00
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1461,50
- Oficial: $1485
- Blue: $1505
- Tarjeta: $1930,50
- MEP: $1489,75
- CCL: $1523,70
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 13 de enero, que fue el último día hábil del mercado cambiario, a $1435 para la compra y a $1485 para la venta.
