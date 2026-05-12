Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este martes 12 de mayo

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa este martes 12 de mayo con la liquidación de los haberes correspondientes al calendario de pagos del quinto mes del año. En ese contexto, hoy se distribuyen las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Las jubilaciones suben un 3,38% este mes Shutterstock - Shutterstock

En mayo este reajuste es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes,se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran este martes 12 de mayo

Prestaciones Terminación del DNI Monto total a cobrar Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 1 $463.174,10 (con bono incluido) Pensiones No Contributivas 2 y 3 $345.221,87 (con bono incluido)

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir elpago de la prestación,pueden consultar el calendario de mayo 2026 de la Anses.

Las jubilaciones y pensiones que abona Anses en la jornada Shutterstock - Shutterstock

A quiénes les corresponde el bono previsional

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.