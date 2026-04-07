Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 7 de abril
Ayer, la divisa oficial cerró a $1415 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,5
Dólar CCL
Venta$1483,67
Dólar MEP
Venta$1428,20
Dólar mayorista
Venta$1393,00
Euro
Compra$1555,00Venta$1655,00
El ministro de Economía estima que la inflación de marzo será superior a la de febrero; el martes 14 el Indec dará a conocer el IPC. En tanto, ayer el dólar oficial se mantuvo estable en $1415 en el Banco Nación, y el blue se ubicó en los $1400 para la venta.
Ajuste por US$67.000 millones: los recortes que explican el giro fiscal de Milei y el quiebre de 20 años de expansión del gasto
Bajo la gestión de Javier Milei, la Argentina experimentó un quiebre histórico en su política fiscal al reducir el gasto público en aproximadamente US$67.000 millones (un 10% del PBI) en 26 meses, revirtiendo dos décadas de expansión casi ininterrumpida. Según informes del Iaraf y la OPC, este ajuste se consolidó como la mayor contracción en 20 años.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el último día hábil?
La divisa minorista cerró el lunes 6 de abril a $1365 para la compra y a $1415 para la venta.
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