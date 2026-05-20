Milei habló sobre la cotización del dólar hoy: “Si no estuviéramos comprando, el tipo de cambio estaría en $1100″

El presidente Javier Milei, al disertar el este martes por la mañana en un evento del Banco de Valores (VALO) que se desarrolló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), se refirió a la cotización del dólar, que hoy está en $1420. “Si no estuviéramos comprando, el tipo de cambio estaría en $1100″, aseguró el libertario.

Su discurso se dio un día después de haber brindado una clase especial en la Universidad de San Andrés. El mandatario fue presentado por el presidente de VALO, Juan Ignacio Nápoli, quien mostró su apoyo a la política del Gobierno. La presentación se llevó a cabo en la sede de Avenida Figueroa Alcorta; allí Milei es orador de la exposición “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”.

El Presidente javier Milei en el Evento Institucional de VALO en el Malba Camila Godoy

Tipo de cambio

Al comienzo, el Presidente sostuvo que muchas de las políticas económicas de su gestión se centran en cuestiones que hacen a la tasa de interés. “No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación. Recién en 2024 pudimos frenar la emisión de dinero. Nuestra convicción es seguir apretando. Y eso impacta en la tasa de interés nominal”, insistió.

Además, defendió su política cambiaria: “La Argentina va cada vez más a un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos el 95% del cepo. Si no estuviéramos comprando US$8500 millones este año, el tipo de cambio estaría en $1100″.

El Presidente javier Milei en el Evento Institucional de VALO en el Malba Camila Godoy

Y agregó: “El dólar esta muy lejos de las bandas, estamos acumulando dólares. Para que eso no se vaya a precios, los esterilizamos. Hay que elegir cómo se paga el seguro, o se paga con inflación o con tasa de interés y lo compensamos con una política fiscal austera. Que el seguro lo pague el Estado achicándose”.

Siempre en la misma línea, sostuvo que continuará con este rumbo económico, a pesar de reclamos de varios sectores sobre la actividad, que no crece a los niveles esperados. “La inflación sigue cayendo y la economía se sigue expandiendo. No digo que sea lineal, pero hay que mantener un norte. Si a eso le sumamos equilibrio fiscal, control monetario, mayor apertura en el mercado de cambios, las desregulaciones y si le sumamos el capital humano, estamos en las puertas de un milagro. Si seguimos el camino, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente”, aseguró.

¿Dólar a $1100?

A fines de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se había manifestado en la misma línea. “Si el Banco Central no comprara US$100 millones por día, el dólar estaría a $1100″, afirmó en el streaming oficialista Carajo.

Luis Caputo Fabián Marelli

En esa línea, sostuvo que la realidad económica hoy muestra que hay récord histórico en nivel de actividad, de exportaciones y de consumo. Además, enfatizó que si no fuera por la intervención del Banco Central (BCRA), el dólar cotizaría hoy muy por debajo de su valor actual.

“Los datos dicen exactamente lo opuesto de lo que se dice en los medios. Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones, de consumo. Esto ya roza lo absurdo, porque están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno, cuando estamos en récords”, remarcó en aquel entonces.