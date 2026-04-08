Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 8 de abril
Ayer la divisa oficial cerró a $1415 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1395 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1375,00Venta$1395,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,5
Dólar CCL
Venta$1488,38
Dólar MEP
Venta$1432,21
Dólar mayorista
Venta$1392,50
Euro
Compra$1555,00Venta$1655,00
El ministro de Economía, Luis Caputo, ayer ratificó su plan de tres ejes para bajar el “costo argentino” y descartó devaluar. El dólar oficial cerró este 7 de abril a $1415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue ubicó en $1395 para la misma operación.
Caputo ratificó su plan para bajar el “costo argentino” y descartó devaluar
El ministro de Economía habló ayer ante empresarios del Atlantic Council y presentó la estrategia oficial para reducir el “costo argentino”, con tres ejes centrales: baja de impuestos, desregulación y mejora de la logística. Además, volvió a rechazar la devaluación del peso como herramienta de competitividad.
El funcionario insistió en que la hoja de ruta oficial pasa por avanzar sobre los costos estructurales de la economía. “Vamos a seguir bajando impuestos, regulaciones y la logística. Esa es la forma de bajar el famoso costo argentino”, sostuvo. Y reforzó el rumbo: “El camino del cambio es inexorable: vino para quedarse. No hay marcha atrás”.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró el martes 7 de abril a $1365 para la compra y a $1415 para la venta.
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