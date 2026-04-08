Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 8 de abril

El ministro de Economía habló ayer ante empresarios del Atlantic Council y presentó la estrategia oficial para reducir el “costo argentino”, con tres ejes centrales: baja de impuestos, desregulación y mejora de la logística. Además, volvió a rechazar la devaluación del peso como herramienta de competitividad.

El funcionario insistió en que la hoja de ruta oficial pasa por avanzar sobre los costos estructurales de la economía. “Vamos a seguir bajando impuestos, regulaciones y la logística. Esa es la forma de bajar el famoso costo argentino”, sostuvo. Y reforzó el rumbo: “El camino del cambio es inexorable: vino para quedarse. No hay marcha atrás”.