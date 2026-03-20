Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este viernes 20 de marzo

La inflación de febrero fue de 2,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La variación estuvo por encima de lo que esperaban los analistas del mercado y el ministro de Economía, Luis Caputo, quién había anticipado una desaceleración para el mes pasado. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el organismo estadístico acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026 y registró un alza interanual de 33,1%.

La inflación de febrero 2026 fue de 2,9%