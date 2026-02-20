Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1360,00Venta$1410,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1833,0
Dólar CCL
Venta$1489,60
Dólar MEP
Venta$1414,31
Dólar mayorista
Venta$1396,50
Euro
Compra$1585,00Venta$1685,00
Cómo recuperar en ARCA los recargos por compras en el exterior
Quienes hayan hecho compras en el exterior pueden solicitar la devolución de los montos retenidos durante 2025 en concepto de percepciones de Ganancias y Bienes Personales. Se trata de un trámite de ARCA que se puede hacer de forma online. A continuación, estos son los pasos para quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones” (o “Mis Retenciones” para consultar primero).
- Elegir el año 2025, mes por mes (ej: 202501 para enero) y marcar las percepciones listadas. Enviar la solicitud y guardar el comprobante.
- Se puede hacer el seguimiento del estado del trámite en “Mis retenciones” en “Buscar”; la devolución va a la cuenta bancaria del contribuyente.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1396,50
- Oficial: $1410
- Blue: $1435
- Tarjeta: $1833
- MEP: $1414,31
- CCL: $1489,60
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este jueves 19 de febrero a $1360 para la compra y a $1410 para la venta.
