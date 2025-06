Dólar y acciones: la reacción del mercado tras el fallo de la Corte

Las acciones terminaron el martes con alzas del 7%. Aunque el mercado cerró antes de que se conociera la decisión de la Corte Suprema, ya estaba la expectativa de que se confirmaría la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión efectiva e inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma permanente, una noticia que cambia el escenario político argentino. Sin embargo, las acciones hoy retroceden por toma de ganancias.

La Bolsa porteña arranca la rueda con una caída del 0,3%, que la lleva a cotizar en 2.195.416 unidades (unos US$1840 al ajustar por el dólar contado con liquidación). En el panel principal, que reúne a las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, las mayores bajas se observan en las acciones de Grupo Financiero Galicia (-2,9%), Irsa (-1,7%), Banco Supervielle (-1,5%) y Banco Macro (-1,2%).

“Creo que la reacción por lo de la Corte Suprema fue ayer, cuando había trascendido el dato de que Cristina iría a prisión. Para el mercado, esto despeja un poco el miedo de que vuelva el kirchnerismo, por lo menos en su parte más dura que es con Cristina. Ayer hubo una reacción claramente positiva, y hoy se ve más una toma de ganancias. A esto se le suma también una nota del Banco Galicia en la que informó que va a haber venta de acciones y eso impulsó a la baja a esta acción, y contagió al resto”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Justamente, al observar las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), la mayor caída del día es la del Grupo Financiero Galicia, con un 3,5%. Le siguen también Edenor (-1,4%), Central Puerto (-1,2%), Banco Supervielle (-1,1%). De la mano contraria, solo sube YPF (+1,4%).

Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia en su casa en Constitución Rodrigo Néspolo - LA NACION

En cuanto a los bonos soberanos, este miércoles operan en terreno positivo en casi toda la curva de vencimientos. Los Bonares avanzan 0,74% (AL35D) y los Globales lo hacen hasta 0,87% (GD35D). El riesgo país se ubicaba en 655 puntos básicos al cierre de ayer, último dato disponible.

"La primera reacción de los activos parece ser positiva, aunque tímida, al celebrar que el nombre más fuerte de la oposición no participará de las elecciones nacionales, ni en las locales de la provincia de Buenos Aires. En el pre market, los Globales avanzan entre 0,4% y 0,6%, mientras que el contexto global colabora por un dato de inflación mejor de lo esperado en Estados Unidos. Ayer exhibieron subas de hasta 1,7%, en la primera jornada tras el lanzamiento de medidas para afianzar la Fase 3 del programa económico. Sin embargo, consideramos que el análisis debe ser bastante más profundo. El fallo de la Corte Suprema implica un nuevo mapa político que obliga a rebalancear estrategias“, analizaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Para la sociedad de Bolsa, la salida de Cristina Kirchner representa una oportunidad a futuro para la oposición. Sin la expresidenta en la cancha, el peronismo podrá “reordenarse y renovarse”, para que surja un nuevo líder que desafíe al oficialismo en el futuro. También se trata de un cambio en la estrategia política del Gobierno, que buscó polarizar contra el kirchnerismo.

“La reacción del mercado te diría que es cautelosamente optimista, porque todavía hay que ver cómo se acomodan las fichas en cuanto al tablero electoral. Me parece muy temprano como para hacer hipótesis, qué podría pasar o cómo se agruparía el peronismo, hay opiniones diversas. Me parece que el mercado lo toma como una buena noticia, pero tampoco la euforia que podría ser, porque también pasan otras cosas. No solo los inversores están atentos a la política, sino también a lo que pasar con las reservas internacionales y a nivel global”, sumó Martín Polo, de Cohen Aliados Financieros.

Para el analista, las perspectivas para la Argentina son positivas, sobre todo al tener en cuenta que el trade electoral sigue en pie. Las reservas internacionales en el corto plazo van a tener “cierto respiro”, ya que el Gobierno va a salir a emitir deuda y eso alivia transitoriamente las reservas. En tanto, a nivel global el mundo está “más tranquilo”, sobre todo al tener en cuenta que este miércoles el dato de inflación de Estados Unidos impactó positivamente en el rendimiento de los bonos del Tesoro y eso podría ayudar a la Argentina. “Por eso, a pocas horas del fallo, se es cautelosamente optimista”, reiteró.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1186,61, equivalente a una baja diaria de $1,19 (-0,1%) Nicolás Suárez

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista sigue estable a $1200 en el Banco Nación, valor que mantuvo en los primeros días de junio. En tanto, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1186,61, equivalente a una baja diaria de $1,19 (-0,1%).

El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1190,98, un avance de $1,54 frente al cierre previo (+0,1%). El contado con liquidación, que permite girar las divisas a una cuenta bancaria fuera del país, cede $0,89 y cotiza a $1192,96 (-0,1%).

En las cuevas de la City porteña, el dólar blue se negocia a $1180, una baja de $10 frente al cierre previo (-0,8%). De esta manera, vuelve a consolidarse como la cotización más barata del mercado de cambios, una dinámica que se observa desde que el Gobierno permitió que los argentinos puedan comprar dólares en el banco.